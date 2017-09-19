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Заступник мера Дніпра купив BMW 520d за два мільйони

В електронній декларації за 2016 рік Лисенко не вказав житло, в якому проживає, хоча і зазначив, що живе в Дніпрі
Заступник міського голови, директор департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради Михайло Лисенко придбав новенький автомобіль BMW за 2 мільйони гривень.
Заступник мера Дніпра купив BMW 520d за два мільйони Михайло Лисенко. Фото: Dnepr24

Таке повідомлення про зміну майнового стану він подав до Єдиного державного реєстру декларацій.

Згідно з поданим документом, Лисенко ще 29 квітня 2017 року придбав у ВАТ "АВТ Баварія-Дніпропетровськ" автомобіль BMW 520d xDrive G30 2017 року випуску за 2 млн 88 тисяч 407 грн, а подав повідомлення тільки 15 вересня 2017 року.

Таким чином, заступник мера Дніпра порушив закон про запобігання корупції в частині 10-денного терміну подачі такого документа. Крім того, він продав свій старий BMW X3 за 495 тис. грн.

В електронній декларації за 2016 рік Лисенко не вказав житло, в якому проживає, хоча і зазначив, що живе в Дніпрі. Також заступник мера задекларував готівкою 815 тис. 500 грн, 62 тис. 500 доларів і 47 тис. 400 євро. У минулому році він заробив 152 тис. 799 грн.

Нагадаємо, що депутат Верховної Ради Максим Микитась задекларував купівлю Land Rover Range Rover (L405) 2017 року випуску за 5 151 911 гривень і ще компектуючі до цього авта на майже 100 тисяч гривень.

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19 09 2017 16:18
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