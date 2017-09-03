Заступник міністра освіти задекларував купівлю 5-річного Lexus ES 350
Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інформують "Українські Новини".
Зарплата Греби становила 247 363 гривні й 421 600 гривень - дохід від відчуження рухомого майна, а дружина задекларувала за минулий рік 1 137 014 гривень, з яких 103 659 гривень - зарплата в апарату Верховної Ради й 1 033 355 гривень - дохід від підприємницької діяльності.
Крім того, дружина задекларувала 200 тис. доларів готівки.
У власності дружини заступник міністра перебуває квартира площею 106,1 кв. м у Києві, придбана у 2013 році за 1,2 млн гривень, у якій сім'я проживає спільно.
У Греби є автомобіль Lexus ES 350 (2012 рік випуску), придбаний у 2016 році за 429 тис. гривень, а в дружини - Toyota Corolla 2010 року випуску, придбана у 2011 році за 50 тис. гривень.
Раніше в нього був автомобіль Lexus ES 350 (2008 рік випуску), який він продав торік за 421 600 гривень.
У дружини заступник міністра також є внесок у статутний капітал ТОВ "Компанія з управління активами "Діалог Плюс" (10%) у сумі 665 тис. гривень.
Як повідомляли Українськi Новини, Греба задекларував 262 тис. гривень доходів у 2015 році.
З березня 2014 по грудень 2014 Греба працював заступником керівника апарату прем’єра, з грудня 2014 по квітень 2016 – заступником Міністра Кабінету Міністрів.
З квітня 2016 року призначений на посаду Заступника міністра освіти та науки.
До Майдану з 2011 по 2014 року він був диретокром Адвокатського об’єднання "Джі Ес Партнерс".
Під час Революції Гідності в якості адвокат та на волонтерських засадах виступав захисником постраждалих на Майдані, яких переслідував режим Януковича. Серед них - "в'язні Банкової", студенти Київського Національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенко-Карого, Автомайдану та інші незаконно переслідувані особи.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура не побачила порушень в тому, що прокурор управління нагляду за фіскальними органами Олександр Амплеєв не вказав у декларації елітне авто.
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