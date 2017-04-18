Заступник начальника патрульних Дніпра в'їхав у дерево, є постраждалі

Автомобіль з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом

Тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Управління патрульної поліції міста Дніпро Максим Логвиненко в неділю потрапив у ДТП на службовому Skoda Octavia біля Кам'янського (екс-Дніпродзержинськ) на Дніпропетровщині

Пригода трапилася 16 квітня близько 19:00-20:00 на ділянці дороги від траси Т-04-12 в бік Радсела. Автомобіль з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпра в Facebook.

В авто крім Логвиненка перебувала цивільна особа 1995 р. н.

Постраждалих із травмами різного ступеню доставили до реанімації Кам'янської міської лікарні швидкої допомоги.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення легковиків Suzuki та ВАЗ-2109 поблизу Кам’янки Олевського району Житомирщини загинули 5 людей, ще двоє зазнали поранень.