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Заступник начальника патрульних Дніпра в'їхав у дерево, є постраждалі

Автомобіль з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом
Тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Управління патрульної поліції міста Дніпро Максим Логвиненко в неділю потрапив у ДТП на службовому Skoda Octavia біля Кам'янського (екс-Дніпродзержинськ) на Дніпропетровщині
Заступник начальника патрульних Дніпра в ДТП. Фото: job-sbu.org

Пригода трапилася 16 квітня близько 19:00-20:00 на ділянці дороги від траси Т-04-12 в бік Радсела. Автомобіль з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпра в Facebook.

В авто крім Логвиненка перебувала цивільна особа 1995 р. н.

Постраждалих із травмами різного ступеню доставили до реанімації Кам'янської міської лікарні швидкої допомоги.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення легковиків Suzuki та ВАЗ-2109 поблизу Кам’янки Олевського району Житомирщини загинули 5 людей, ще двоє зазнали поранень.

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18 04 2017 07:33
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