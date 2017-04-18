CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Управління патрульної поліції міста Дніпро Максим Логвиненко в неділю потрапив у ДТП на службовому Skoda Octavia біля Кам'янського (екс-Дніпродзержинськ) на ДніпропетровщиніПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Заступник начальника патрульних Дніпра в'їхав у дерево, є постраждалі
Автомобіль з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом
ДТП. Фото: job-sbu.org
Пригода трапилася 16 квітня близько 19:00-20:00 на ділянці дороги від траси Т-04-12 в бік Радсела. Автомобіль з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпра в Facebook.
В авто крім Логвиненка перебувала цивільна особа 1995 р. н.
Постраждалих із травмами різного ступеню доставили до реанімації Кам'янської міської лікарні швидкої допомоги.
Нагадаємо, внаслідок зіткнення легковиків Suzuki та ВАЗ-2109 поблизу Кам’янки Олевського району Житомирщини загинули 5 людей, ще двоє зазнали поранень.
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