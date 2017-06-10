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Заступник прокурора Харківської області придбав автівку за мільйон

За минулий рік родина прокурора заробила 848 тис 520 грн
Заступник прокурора Харківської області Андрій Гончаренко придбав новий автомобіль Mazda CX-5 за мільйон гривень.
Заступник прокурора Харківської області придбав автівку за мільйон Фото: з відкритих джерел

Таке повідомлення про зміну майнового стану він подав до Єдиного державного реєстру декларацій, інформує "Слово і Діло".

Згідно з поданим документом, заступник прокурора 4 жовтня купив у ТОВ "Альфа-М Плюс" нову Mazda CX-5 2017 року випуску за 1 мільйон 14 тисяч 700 гривень. Для здійснення покупки він раніше продав старий автомобіль Mercedes ML-320CDI 2009 року випуску за 580 тисяч 970 гривень.

В електронній декларації за 2016 рік Гончаренко вказав, що спільно з дружиною володіє квартирою в Харкові загальною площею 143,1 кв. м, двома паркомісцями, гаражем, двома офісами й трьома земельними ділянками. Також у сім'ї три автомобілі та один водний засіб.

За минулий рік вони заробили 848 тис. 520 грн. Готівкою заступник прокурора зберігає 20 тис. дол., а його дружина – 2 тис. дол. і 30 тис. грн.

Нагадаємо, що головний оперуповноважений департаменту захисту економіки Нацполіції Олександр Мельникович, у якого журналісти виявили незадекларований автомобіль тестя, BMW X5, вніс машину до е-декларації і звільнився з посади.

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06 10 2017 16:37
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