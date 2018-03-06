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Заступник Супрун вважає недоцільним виділення грошей для онкохворих

"Це рак. Вони всі помруть"
Заступник виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський вважає недоцільним виділення грошей на онкологічних хворих, оскільки "вони всі помруть".
Заступник Супрун вважає недоцільним виділення грошей для онкохворих Фото: moz.gov.ua

Стенограму виступу опубліковано на сайті Онкологічного Порталу України.

"Щодо ефективності. Щодо нерезультативності й неекономності використання коштів. У сухому залишку - 25 відсотків пацієнтів, власне, вмирають. Тобто, кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть, без варіантів. І ефективність цієї програми є нуль відсотків. Ті проблеми, тобто ті онкологічні захворювання, які, власне, потребують трансплантації кісткового мозку, вони закінчуються смертю. Рано чи пізно. Трансплантація нирки, трансплантація серця, вона не продовжує життя невизначено довго", - сказав Лінчевський.

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Нагадаємо, що батьки онкохворих дітей, які лікуються в Києві в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит", поскаржились на відсутність ліків у медичному закладі. Вони вимагають притягнути винних до відповідальності.

У вересні 2017 року повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я запускає пілотний проект з пересадки нирок від неспоріднених донорів. На нього заклали 112 млн гривень.

За даними, оприлюдненими Міністерством охорони здоров'я, в Україні налічується більше мільйона хворих на онкологічні захворювання.. Щодня 450 чоловік дізнаються, що захворіли. Кількість випадків захворювання на злоякісні новоутворення збільшується щороку приблизно на 140 тис. чоловік.

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03 06 2018 21:40
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