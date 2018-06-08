Заступник Жданова, у якого знайшли конфлікт інтересів, подав у відставку

Ігор Гоцул на посаді Президента Федерації легкої атлетики, сприяв виділенню 86 мільйонів бюджетних коштів на користь очолюваної ним же федерації

Перший заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул подав заяву про відставку за власним бажанням.

Про це йдеться у відповіді секретаріату уряду на запит "Інтерфакс-Україна".

"У секретаріаті Кабінету міністрів обробляються відповідні матеріали щодо звільнення Гоцула І.Є. з посади першого заступника міністра молоді та спорту України", - повідомили в секретаріаті.

У міністерстві спорту стверджують, що Гоцул подав заяву за власним бажанням.

У відомстві уточнили, що ще 8 червня міністр спорту Ігор Жданов направив в уряд лист з відповідною пропозицією, однак у відомстві досі не відповіли, інформує "Українська правда".

Як відомо, Гоцул був призначений на посаду першого заступника міністра молоді і спорту в грудні 2014 року. У березні НАЗК скерувало до Печерського суду протокол конфлікт інтересів у Гоцула.

Зазначають, що він на посаді Президента Федерації легкої атлетики, сприяв виділенню 86 мільйонів бюджетних коштів на користь очолюваної ним же федерації.

Печерський суд декілька разів призначав розгляд справи і щоразу відкладав через начебто "завантаженість судді". Останнє засідання мало відбутися 31 травня, проте справу зняли з розгляду знову через "завантаженість судді".

Розглядати справу мав заступник голови Печерського суду, суддя Олег Білоцерківець. У січні Гоцула вже намагалися притягнути до відповідальності за несвоєчасне заповнення декларації, але справу закрили у зв’язку із закінченням строків. У лютому НАЗК викликало для надання пояснень Гоцула.