Заступник Жданова, у якого знайшли конфлікт інтересів, подав у відставку
Про це йдеться у відповіді секретаріату уряду на запит "Інтерфакс-Україна".
"У секретаріаті Кабінету міністрів обробляються відповідні матеріали щодо звільнення Гоцула І.Є. з посади першого заступника міністра молоді та спорту України", - повідомили в секретаріаті.
У міністерстві спорту стверджують, що Гоцул подав заяву за власним бажанням.
У відомстві уточнили, що ще 8 червня міністр спорту Ігор Жданов направив в уряд лист з відповідною пропозицією, однак у відомстві досі не відповіли, інформує "Українська правда".
Як відомо, Гоцул був призначений на посаду першого заступника міністра молоді і спорту в грудні 2014 року. У березні НАЗК скерувало до Печерського суду протокол конфлікт інтересів у Гоцула.
Зазначають, що він на посаді Президента Федерації легкої атлетики, сприяв виділенню 86 мільйонів бюджетних коштів на користь очолюваної ним же федерації.
Печерський суд декілька разів призначав розгляд справи і щоразу відкладав через начебто "завантаженість судді". Останнє засідання мало відбутися 31 травня, проте справу зняли з розгляду знову через "завантаженість судді".
Розглядати справу мав заступник голови Печерського суду, суддя Олег Білоцерківець. У січні Гоцула вже намагалися притягнути до відповідальності за несвоєчасне заповнення декларації, але справу закрили у зв’язку із закінченням строків. У лютому НАЗК викликало для надання пояснень Гоцула.
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