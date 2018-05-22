Заступника директора київського театру затримали за 200 тисяч гривень хабара
Як розповіли у прокуратурі міста Києва, правоохоронці встановили, що керівник театру вимагав вказані кошти від підприємця за надання в оренду приміщень театру для проведення відеозйомок.
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"Зловмисника затримали під час отримання всієї суми хабара у приміщенні театру. На даний час вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Першочергові слідчі дії тривають", – зазначили у прокуратурі.
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Нагадаємо, Вища рада правосуддя у вівторок, 22 травня, відсторонила від здійснення правосуддя суддю Окружного адміністративного суду Києва Олену Власенкову через підозру у хабарництві.
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