Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Заступника директора київського театру затримали за 200 тисяч гривень хабара

Одного з керівників Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей і юнацтва затримали під час отримання хабара
Київська місцева прокуратура №9 разом із Солом'янським управлінням поліції та УЗЕ в м. Київ ДЗЕ Нацполіції України затримала заступника директора Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей і юнацтва на одержанні 200 тисяч гривень хабара.
Заступника директора київського театру затримали за 200 тисяч гривень хабара Фото: wikimedia.org

Як розповіли у прокуратурі міста Києва, правоохоронці встановили, що керівник театру вимагав вказані кошти від підприємця за надання в оренду приміщень театру для проведення відеозйомок.

Читайте також: Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві

"Зловмисника затримали під час отримання всієї суми хабара у приміщенні театру. На даний час вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Першочергові слідчі дії тривають", – зазначили у прокуратурі.


Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, Вища рада правосуддя у вівторок, 22 травня, відсторонила від здійснення правосуддя суддю Окружного адміністративного суду Києва Олену Власенкову через підозру у хабарництві.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 05 2018 20:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.