Заступника директора київського театру затримали за 200 тисяч гривень хабара

Одного з керівників Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей і юнацтва затримали під час отримання хабара

Київська місцева прокуратура №9 разом із Солом'янським управлінням поліції та УЗЕ в м. Київ ДЗЕ Нацполіції України затримала заступника директора Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей і юнацтва на одержанні 200 тисяч гривень хабара.

Як розповіли у прокуратурі міста Києва, правоохоронці встановили, що керівник театру вимагав вказані кошти від підприємця за надання в оренду приміщень театру для проведення відеозйомок.

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"Зловмисника затримали під час отримання всієї суми хабара у приміщенні театру. На даний час вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Першочергові слідчі дії тривають", – зазначили у прокуратурі.



Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, Вища рада правосуддя у вівторок, 22 травня, відсторонила від здійснення правосуддя суддю Окружного адміністративного суду Києва Олену Власенкову через підозру у хабарництві.