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Заступника глави "Укртрансбезпеки" Миколаївщини спіймали на хабарі у 40 тис грн

Чиновник вимагав гроші від представника перевізника
У Миколаївській області правоохоронці викрили у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди заступника начальника управління "Укртрансбезпеки" в області.
Заступника глави "Укртрансбезпеки" Миколаївщини спіймали на хабарі у 40 тис грн

"Чиновник вимагав від представника автоперевізника 40 тис. гривень за невжиття заходів адміністративного реагування та не перешкоджання здійсненню підприємницької діяльності у майбутньому", - повідомляє прес-служба поліції області.

Чиновника затримали у п'ятницю, 6 липня, під час отримання неправомірної вигоди. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.

Нагадаємо, у квітні цього року затримали ще одного чиновника "Укртрансбезпеки". Він вимагав $38 тис від підприємця за видання дозволів на міжнародні вантажні перевезення, мотивуючи це "дефіцитом" відповідних бланків. За кожен оформлений документ чиновник отримував від $100 до $500 за офіційної вартості бланка 49 грн.

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07 07 2018 13:27
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