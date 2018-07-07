Заступника глави "Укртрансбезпеки" Миколаївщини спіймали на хабарі у 40 тис грн
"Чиновник вимагав від представника автоперевізника 40 тис. гривень за невжиття заходів адміністративного реагування та не перешкоджання здійсненню підприємницької діяльності у майбутньому", - повідомляє прес-служба поліції області.
Чиновника затримали у п'ятницю, 6 липня, під час отримання неправомірної вигоди. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України.
Нагадаємо, у квітні цього року затримали ще одного чиновника "Укртрансбезпеки". Він вимагав $38 тис від підприємця за видання дозволів на міжнародні вантажні перевезення, мотивуючи це "дефіцитом" відповідних бланків. За кожен оформлений документ чиновник отримував від $100 до $500 за офіційної вартості бланка 49 грн.
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