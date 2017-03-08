Заступника голови НАЗК Радецького оштрафували на 6,8 тисяч грн

Рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції

Дніпровський районний суд Києва оштрафував заступника голови Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Руслана Радецького на 6,8 тис. гривень за неповідомлення про потенційний конфлікт інтересів.

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляють Українські Новини.

Відповідне рішення суддя Андрій Курило виніс у середу. Також Радецький був оштрафований за здійснення дій в умовах реального конфлікту інтересів.

Рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Як відомо, заступник голови НАЗК Руслан Радецький міг вплинути на відтермінування перевірки судді райсуду столиці Христини Тарасюк. Раніше ця суддя у лютому ухвалила рішення про невинуватість Радецького у справі про керування автомобілем у нетверезому стані.

Так, на Радецького склали два адмінпротоколи за ч. 1, 2 ст. 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) КУпАП.

Відповідальність за таке правопорушення - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1700 до 3400 грн.

Нагадаємо, що 15 червня правоохоронці провели обшуки в службовому кабінеті заступника голови НАЗК Руслана Радецького в рамках досудового розслідування за фактом використання завідомо підроблених документів та подачі їх до Київської міської кваліфікаційної комісії адвокатури - з метою отримання свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю.