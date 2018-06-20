Заступника голови облуправління Фіскальної служби Сумщини затримали за хабар
Про це повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.
"Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за оперативного супроводження Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України та Управління внутрішньої безпеки офісу великих платників податків ДФС України, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище), в порядку ст. 208 КПК України, відразу після одержання неправомірної вигоди, затримано заступника начальника ГУ ДФС у Сумській області та головного державного ревізора – інспектора ГУ ДФС у Сумській області", – заявив Лисенко.
Досудове розслідування встановило, що заступник начальника ГУ ДФС в Сумській області за попередньою змовою з головним державним ревізором – інспектором ГУ ДФС у Сумській області, використовуючи своє службове становище, одержали від фізичної особи-підприємця 60 000 грн неправомірної вигоди. Натомість вони мали зменшити в акті перевірки суми донарахованих начебто несплачених підприємцем податків та зборів, а також штрафних санкцій з 1 млн. грн. до 25 тис. грн.
"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", – зазначив Лисенко.
Фото: facebook.com/lysenko.andrii
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