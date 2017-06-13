Заступника Кличка з підробленим дипломом відсторонили від посади
Приводом послужило журналістське розслідування про те, що в Бондаренка підроблений диплом про вищу освіту, інформує сайт КМДА.
Обов'язки Бондаренка тимчасово покладені на його заступника Євгена Ситниченка.
На початку травня програма "Схеми" заявила, що Бондаренко отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Шевченка на підставі підробленого диплома бакалавра Львівського національного університету імені Франка.
В архіві ЛНУ журналістам повідомили, що Бондаренко не закінчував навчання і не отримував диплому, а в архіві КНУ показали копію диплома бакалавра, нібито виданого Бондаренкові Львівським університетом.
Володимир Бондаренко працює з Кличком з 2007 року, тоді він став його помічником у Київській міськраді. У 2013-2014 роках був помічником Кличка у Верховній Раді. З вересня 2014 року керує апаратом КМДА.
Нагадаємо, що в керівника апарату Київської міськдержадміністрації Володимир Бондаренка знайшли підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка, на підставі якого він отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
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