Заступника Кличка звільнили від кримінальної відповідальності за підробку диплома

Суд звільнив Бондаренка від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності

Шевченківський райсуд Києва звільнив екс-заступника мера Києва Віталія Кличка Володимира Бондаренка від кримінальної відповідальності за використання підробленого диплома про освіту.

Таке рішення суд виніс 28 грудня 2017 року, - повідомляє "Громадське".

Згідно з матеріалами суду, Бондаренко вирішив підробити диплом бакалавра для подальшого використання.

Для цього Бондаренко умисно повідомив невстановленій слідством особі "свої особисті анкетні дані, які в подальшому були використані …для підроблення диплому бакалавра нібито виданого Львівським національним університетом імені Івана Франка, 30 червня 2009 року" на ім'я Бондаренка.

Відзначається, що екс-заступник мера Києва заздалегідь "обіцяв придбати підроблений диплом".

Підкреслюється, що Бондаренко "умисними діями сприяв підробці офіційного документа" і вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 (пособництво у вчиненні злочину – ред.), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) ККУ.

Також слідство з'ясувало, що 16 листопада 2011 року Бондаренко "з метою засвідчення вірності фотокопії з підробленого диплома бакалавра …звернувся до приватного нотаріуса. Приватний нотаріус … будучи введеною в оману… виготовила його фотокопію та посвідчила вірність з оригіналом".

Попри це прокурор просив суд звільнити Бондаренка від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Суд погодився з прокурором.

"Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності Особа_1 (Бондаренка – ред.) у зв'язку із закінченням строків давності – задовольнити. Кримінальне провадження № 12017100000000483 від 14 квітня 2017 року – закрити", - йдеться в ухвалі суду.

Ухвалу можна було оскаржити упродовж 7 днів з дня її оголошення. Наразі цей термін вже сплив.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко з 7 червня відсторонив від виконання посадових обов'язків керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка. Приводом послужило журналістське розслідування про те, що в Бондаренка підроблений диплом про вищу освіту.

На початку травня програма "Схеми" заявила, що Бондаренко отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Шевченка на підставі підробленого диплома бакалавра Львівського національного університету імені Франка. В архіві ЛНУ журналістам повідомили, що Бондаренко не закінчував навчання і не отримував диплома, а в архіві КНУ показали копію диплома бакалавра, нібито виданого Бондаренкові Львівським університетом.

32-річний Володимир Бондаренко працює з Кличком з 2007 року, тоді він став його помічником у Київській міськраді. У 2013-2014 роках був помічником Кличка у Верховній Раді.

31 серпня мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка, стосовно якого триває розслідування за фактом використання підроблених документів.