Заступника мера Вишгорода викрили на збуті наркотиків і підозрюють в розкраданні

Служба безпеки України викрила заступника мера міста Вишгород у Київській області на незаконному зберіганні та розповсюдженні наркотиків, посадовець також підозрюється у розкраданні бюджетних коштів.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник спільно зі службовцями міської ради причетний до незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на виконання ремонтних робіт у житлових будинках районного центру, інформує прес-служба СБУ.

Правоохоронці задокументували, що до актів приймання виконаних робіт у 2016-2017 роках чиновники вносили завищені дані про обсяги та вартість проведених ремонтів. Частина виділених з бюджету коштів перераховувалась на рахунки фіктивних підприємств і привласнювалась зловмисниками.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, співробітники СБ України спільно з прокуратурою та Нацполіцією провели санкціоновані обшуки за місцями проживання та в офісах фігурантів справи.

Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію та електронні носії інформації, які підтверджують факт незаконного заволодіння державними коштами. Наразі експерти встановлюють розмір збитків, завданих міському бюджету.



Фото: СБУ

У приватній столичній та орендованій у Вишгороді заступником міського голови квартирах оперативники спецслужби вилучили кокаїн, амфетамін та марихуану, раніше були задокументовані спроби реалізації посадовцем наркотиків. Чиновнику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 307 та ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що одного з депутатів Миргородської міської ради Полтавської області спіймали на торгівлі наркотиками.