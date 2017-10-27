Заступника мера Вишгорода викрили на збуті наркотиків і підозрюють в розкраданні
Оперативники спецслужби встановили, що чиновник спільно зі службовцями міської ради причетний до незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними на виконання ремонтних робіт у житлових будинках районного центру, інформує прес-служба СБУ.
Правоохоронці задокументували, що до актів приймання виконаних робіт у 2016-2017 роках чиновники вносили завищені дані про обсяги та вартість проведених ремонтів. Частина виділених з бюджету коштів перераховувалась на рахунки фіктивних підприємств і привласнювалась зловмисниками.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, співробітники СБ України спільно з прокуратурою та Нацполіцією провели санкціоновані обшуки за місцями проживання та в офісах фігурантів справи.
Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію та електронні носії інформації, які підтверджують факт незаконного заволодіння державними коштами. Наразі експерти встановлюють розмір збитків, завданих міському бюджету.
Фото: СБУ
У приватній столичній та орендованій у Вишгороді заступником міського голови квартирах оперативники спецслужби вилучили кокаїн, амфетамін та марихуану, раніше були задокументовані спроби реалізації посадовцем наркотиків. Чиновнику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 307 та ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що одного з депутатів Миргородської міської ради Полтавської області спіймали на торгівлі наркотиками.
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