Заступника міністра оборони Павловського відправили під домашній арешт

Також суд зобов'язав його не спілкуватися з іншими фігурантами справи і носити електронний браслет

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід заступнику міністра оборони України Ігорю Павловському у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Таке рішення озвучила суддя Владлена Лазаренка на засіданні ввечері 12 жовтня, інформує "Інтерфакс-Україна".

Також суд зобов'язав міністра не спілкуватися з іншими фігурантами справи і носити електронний браслет.

Детективи НАБУ і САП у середу, 11 жовтня затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

За інформацією "Наших грошей", у злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті", яку пов'язують з депутатом від БПП Олександром Грановським.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує у справі щодо розтрати державних коштів у сумі понад 149 млн грн під час закупівлі палива для Міноборони.

"Мій коментар буде дуже простим: Я не маю жодного стосунку до цієї компанії, більше того, не розумію, чим вона займається. Якщо треба, я готовий допомогти слідству розібратися у справі, але я ніяк не пов'язаний з діяльністю цієї компанії. Тому це питання не за адресою", - сказав він "Українській правді".

"Я з таким самим успіхом можу коментувати діяльність NASA чи ветеринарної служби Білорусі. Про них я знаю стільки ж, як і про цю компанію", - додав Грановський.