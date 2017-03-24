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Заступника Шевченківської РДА Києва підозрюють у створенні злочинного угруповання і розкраданні

Віктора Андрєєва також підозрюють у заволодінні коштами приватних підприємств на суму 2 млн грн
Співробітники столичної прокуратури вручили заступникові Шевченківської районної держадміністрації Києва Віктору Андрєєву підозру в створенні злочинного угруповання (ОЗУ) і привласненні майна на суму 27 млн гривень.
Заступника Шевченківської РДА Києва підозрюють у створенні злочинного угруповання і розкраданні Віктор Андрєєв. Фото: politrada.com

"Столична прокуратура вручила підозру і затримала заступника Шевченківської РДА Андрєєва, якого підозрюють у створенні злочинної організації, привласненні майна територіальної громади на 27 млн гривень, а також заволодінні коштами приватних підприємств на суму 2 млн гривень", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко на сторінці у Facebook.

Він також подякував меру столиці Віталію Кличку "за сигнали про корупцію".

Як відомо, в травні 2015 року Андрєєв був затриманий під час отримання хабара в розмірі 73,5 тис. гривень за надання ордера на службове житло.

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24 03 2017 16:56
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