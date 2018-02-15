Заступника Труханова теж відпустили

Вугельмана взяли на поруки депутат від групи "Відродження" Олександр Пресман і депутат від Опоблоку Юрій Мірошниченко

Заступника мера Одеси Геннадія Труханова – Павла Вугельмана суд відпустив на поруки.

Його на поруки взяли депутат від групи "Відродження" Олександр Пресман і депутат від Опоблоку Юрій Мірошниченко, - повідомляє "Українська правда" з посиланням на вджерела.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва обрав меру Одеси Геннадію Трухановому запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

14 лютого Труханов прилетів рейсом з Варшави в київський аеропорт Бориспіль, де його затримали прикордонники і передали детективам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Правоохоронці також вручили Трухановому повідомлення про підозру.

Раніше, член парламентської фракції "Блоку Петра Порошенко" Дмитро Голубов розповів про наміри взяти міського голову Одеси Геннадія Труханова на поруки.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян". Так, у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю заводу "Краян" за 185 млн грн у приватної структури, яка на початку 2016 року купила його на аукціоні, організованому ліквідатором підприємства, за 11,5 млн грн. Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують в НАБУ.