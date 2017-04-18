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Заступником Аброськіна став звільнений через корупційний скандал екс-начальник Миколаївської поліції

Віталій Гончаров буде заступником з питань превентивної діяльності
Колишній начальник поліції Миколаївської області Віталій Гончаров, якого влітку 2016 року звільнили через корупційний скандал, став заступником В'ячеслава Аброськіна в Донецькій області.
Заступником Аброськіна став звільнений через корупційний скандал екс-начальник Миколаївської поліції Віталій Гончаров. Фото: ssu.gov.ua

Гончарова призначено 14 квітня на посаду заступника з питань превентивної діяльності, повідомляє "Преступности.НЕТ".

"За організацію роботи з охорони громадського порядку тепер відповідатиме Віталій Гончаров. Нового начальника управління превентивної діяльності обласного главку представив генерал Аброськін. Заступник голови Нацполіції поставив завдання виявити проблемні питання у цій сфері та усунути їх", - наводить видання заяву відділу комунікації поліції Донецької області.

У вихідні Гончаров уже взяв участь у навчаннях спецназу зі звільнення заручників з потяга.

Аброськін зараз суміщає дві посади - начальника поліції Донецької області та заступника голови Національної поліції. Не виключено, що Аброськін найближчим часом може залишити посаду голови донецької поліції.

Як відомо, Гончарова було звільнено в зв'язку з затриманням на великому хабарі першого заступника голови Миколаївської обладміністрації Миколи Романчука.

Своєю посадою через це поплатилися губернатор регіону, прокурор області та начальник обласної поліції.

Нагадаємо, що 28 березня в Дружківці запрацювала так звана "Муніципальна поліція" при міському комунальному автотранспортному підприємстві. Виявилося, що голова "Муніципальної поліції" Сергій Бережний був виконувачем обов'язків начальника міліції міста в період, коли Дружківка контролювалася "ДНР".

Згодом начальник обласної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив, що Бережного відсторонили від посади.

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