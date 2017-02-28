Заступником голови Одеської ОДА став колишній голова Київської поліції Олександр Терещук
Конкурсна комісія озвучила результати, в яких Терещук набрав 19,9 бали, а Шаталова – 21,6.
Тепер переможців конкурсу чекають спецперевірка і процедура узгодження, після чого вони приступлять до роботи в ОДА, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Олександр Терещук народився в 1964 році у Вінницькій обл. У 1991 році закінчив Київську вищу школу Міністерства внутрішніх справ. З 1984 року працює в правоохоронних структурах. З липня 2014 року став головою Київської поліції, а в грудні 2015 був відсторонений від посади. Голова МВС Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook уточнив, що Терещук був звільнений, так як не пройшов переатестацію.
На місце Терещука Аваков призначив захисника українського прапора в Горлівці Андрія Крищенко.
Світлана Шаталова є заступник директора Поліграфічного комбінату "Україна" з соціально-економічних питань. Передбачається, що посади заступника голови Одеської ОДА вона буде займатися цими питаннями.
Нагадаємо, що 12 січня глава держави Петро Порошенко представив нового голову Одеської ОДА Максима Степанова.
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