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Заступником голови Одеської ОДА став колишній голова Київської поліції Олександр Терещук

На місце Терещука Аваков призначив захисника українського прапора в Горлівці Андрія Крищенко
Колишній голова столичної поліції Олександр Терещук та заступник директора поліграфкомбінату "Україна" Світлана Шаталова стали переможцями конкурсу на заміщення посади першого заступника голови та заступника голови Одеської облдержадміністрації відповідно.
Заступником голови Одеської ОДА став колишній голова Київської поліції Олександр Терещук Олександр Терещук Фото: unian.ua

Конкурсна комісія озвучила результати, в яких Терещук набрав 19,9 бали, а Шаталова – 21,6.

Тепер переможців конкурсу чекають спецперевірка і процедура узгодження, після чого вони приступлять до роботи в ОДА, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Олександр Терещук народився в 1964 році у Вінницькій обл. У 1991 році закінчив Київську вищу школу Міністерства внутрішніх справ. З 1984 року працює в правоохоронних структурах. З липня 2014 року став головою Київської поліції, а в грудні 2015 був відсторонений від посади. Голова МВС Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook уточнив, що Терещук був звільнений, так як не пройшов переатестацію.

На місце Терещука Аваков призначив захисника українського прапора в Горлівці Андрія Крищенко.

Світлана Шаталова є заступник директора Поліграфічного комбінату "Україна" з соціально-економічних питань. Передбачається, що посади заступника голови Одеської ОДА вона буде займатися цими питаннями.

Нагадаємо, що 12 січня глава держави Петро Порошенко представив нового голову Одеської ОДА Максима Степанова.

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