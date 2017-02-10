Заступником Кличка став син харківського бізнесмена
Давтян буде займатися питаннями транспортної інфраструктури столиці, повідомляє сайт КМДА.
32-річний Дмитро Давтян - син великого харківського бізнесмена Олександра Давтяна - президента інвестиційної групи DAD.
З 29 квітня 2016 року Дмитро Давтян працював на посаді першого заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації.
До цього працював у структурі інвестиційної групи батька, в 2014-2015 роках був начальником департаменту європейської інтеграції та інвестиційної політики "Укрзалізниці".
Дмитро Давтян прийшов у КМДА замість Анни Старостенко, яка влітку пішла у декретну відпустку.
Нагадаємо, що керівника апарату Київської міської державної адміністрації Володимира Бондаренка, стосовно якого триває розслідування за фактом використання підроблених документів, звільнено з посади.
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