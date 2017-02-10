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Заступником Кличка став син харківського бізнесмена

Дмитро Давтян прийшов у КМДА замість Анни Старостенко, яка влітку пішла у декретну відпустку
Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко призначив своїм заступником Дмитра Давтяна.
Заступником Кличка став син харківського бізнесмена Віталій Кличко. Фото: AP

Давтян буде займатися питаннями транспортної інфраструктури столиці, повідомляє сайт КМДА.

32-річний Дмитро Давтян - син великого харківського бізнесмена Олександра Давтяна - президента інвестиційної групи DAD.

З 29 квітня 2016 року Дмитро Давтян працював на посаді першого заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації.

До цього працював у структурі інвестиційної групи батька, в 2014-2015 роках був начальником департаменту європейської інтеграції та інвестиційної політики "Укрзалізниці".

Дмитро Давтян прийшов у КМДА замість Анни Старостенко, яка влітку пішла у декретну відпустку.

Нагадаємо, що керівника апарату Київської міської державної адміністрації Володимира Бондаренка, стосовно якого триває розслідування за фактом використання підроблених документів, звільнено з посади.

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02 10 2017 18:56
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