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Заступнику Кличка пред'явили підозру у підробці диплому про вищу освіту

Володимир Бондаренко не вчився у Львівському університеті
Керівникові апарату Київської міської державної адміністрації в четвер пред'явили підозру за фактом використання свідомо підробленого диплома Львівського національного університету ім. Івана Франка та сприяння у виготовленні цього документа.
Заступнику Кличка пред Володимир Бондаренко. Фото: kievcity.gov.ua

Дії чиновника кваліфіковано за ч. 4 ст. 358 і ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України, повідомляє прокуратура Києва.

Його допитано у статусі підозрюваного, однак від дачі показань він відмовився, посилаючись на ст. 63 Конституції.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко з 7 червня відсторонив від виконання посадових обов'язків керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка. Приводом послужило журналістське розслідування про те, що в Бондаренка підроблений диплом про вищу освіту.

На початку травня програма "Схеми" заявила, що Бондаренко отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Шевченка на підставі підробленого диплома бакалавра Львівського національного університету імені Франка. В архіві ЛНУ журналістам повідомили, що Бондаренко не закінчував навчання і не отримував диплома, а в архіві КНУ показали копію диплома бакалавра, нібито виданого Бондаренкові Львівським університетом.

32-річний Володимир Бондаренко працює з Кличком з 2007 року, тоді він став його помічником у Київській міськраді. У 2013-2014 роках був помічником Кличка у Верховній Раді.

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