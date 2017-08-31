Заступнику Кличка пред'явили підозру у підробці диплому про вищу освіту
Дії чиновника кваліфіковано за ч. 4 ст. 358 і ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України, повідомляє прокуратура Києва.
Його допитано у статусі підозрюваного, однак від дачі показань він відмовився, посилаючись на ст. 63 Конституції.
Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко з 7 червня відсторонив від виконання посадових обов'язків керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка. Приводом послужило журналістське розслідування про те, що в Бондаренка підроблений диплом про вищу освіту.
На початку травня програма "Схеми" заявила, що Бондаренко отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Шевченка на підставі підробленого диплома бакалавра Львівського національного університету імені Франка. В архіві ЛНУ журналістам повідомили, що Бондаренко не закінчував навчання і не отримував диплома, а в архіві КНУ показали копію диплома бакалавра, нібито виданого Бондаренкові Львівським університетом.
32-річний Володимир Бондаренко працює з Кличком з 2007 року, тоді він став його помічником у Київській міськраді. У 2013-2014 роках був помічником Кличка у Верховній Раді.
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