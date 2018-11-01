Заступницею глави МОЗ стала Ольга Стефанишина

Кабмін призначив Ольгу Стефанишину на посаду заступника міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції.

Заступницю представила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун після засідання уряду в середу, пише "Громадське".

Стефанишина є виконавчим директором у БФ "Пацієнти України".

Згідно електронної декларації, дохід Ольги Стефанишиної за 2017 рік становить 827 тисяч гривень.

Зазначимо, "Пацієнти України" долучалися до розробки закону щодо прозорої закупівлі Україною медикаментів в міжнародних організаціях і лобіювали медичну реформу.

"Ольга Стефанишина більше 10 років займається адвокацією прав пацієнтів. Вона є співзасновницею, а з 2011 року виконавчим директором благодійного фонду "Пацієнти України", що об’єднує людей з різними захворюваннями у боротьбі за право на життєво необхідне лікування. Ольга є співавтором закону про передачу державних закупівель лікарських засобів міжнародним спеціалізованим організаціям. Цей реформаторський закон допоміг виключити корупційну складову із системи державних закупівель ліків та щорічно заощаджує Україні до 40% державного бюджету", - зазначили у міністерстві.

З 2007 до 2011 року Ольга була керівником відділу політики та адвокації Всеукраїнської Мережі ЛЖВ, з 2004 до 2006 - працювала в Національному комітеті Товариства Червоного Хреста України, координувала проект МАТРА "Реінтеграція безпритульних жінок у Києві: інтегральний підхід на місцевому рівні" в Головному управлінні соціального захисту населення Києва.

Нагадаємо, у жовтні конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Артема Янчука державним секретарем Міністерства охорони здоров'я.