ПОЛІТИКА НОВИНИЗаставу за заступника міського голови Харкова Овіннікову Тетяну, підозрювану у справі про виділення землі псевдожилищно-будівельним, внесена до закінчення терміну і вона не буде заарештована.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Заступниця Кернеса внесла 30 млн грн застави
Заступник мера Харкова внесла 30 млн грн застави
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Про це повідомила її адвокат Юлія Плетньова в коментарі Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо. 13 травня суд дав дозвіл на арешт заступника Кернеса Тетяни Овіннікової з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.
Генпрокурор України Юрій Луценко повідомляв, що арешт проведений в рамках справи про розкрадання 650 Га землі керівниками Харківської міської ради.
Нагадаємо,що 23 березня заступнці міського голови Харкова Тетяні Овінніковій було повідомлено про підозру.
Згодом, Апеляційний суд Києва погодив клопотання про арешт заступниці міського голови Харкова Тетяни Овіннікової.
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16 05 2017 17:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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