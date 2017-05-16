Заступниця Кернеса внесла 30 млн грн застави Заступник мера Харкова внесла 30 млн грн застави

Заставу за заступника міського голови Харкова Овіннікову Тетяну, підозрювану у справі про виділення землі псевдожилищно-будівельним, внесена до закінчення терміну і вона не буде заарештована.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Про це повідомила її адвокат Юлія Плетньова в коментарі Інтерфакс-Україна. Нагадаємо. 13 травня суд дав дозвіл на арешт заступника Кернеса Тетяни Овіннікової з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень. Генпрокурор України Юрій Луценко повідомляв, що арешт проведений в рамках справи про розкрадання 650 Га землі керівниками Харківської міської ради. Нагадаємо,що 23 березня заступнці міського голови Харкова Тетяні Овінніковій було повідомлено про підозру. Згодом, Апеляційний суд Києва погодив клопотання про арешт заступниці міського голови Харкова Тетяни Овіннікової.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію