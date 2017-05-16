Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Заступниця Кернеса внесла 30 млн грн застави

Заступник мера Харкова внесла 30 млн грн застави
Заставу за заступника міського голови Харкова Овіннікову Тетяну, підозрювану у справі про виділення землі псевдожилищно-будівельним, внесена до закінчення терміну і вона не буде заарештована.
Заступниця Кернеса внесла 30 млн грн застави Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Про це повідомила її адвокат Юлія Плетньова в коментарі Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо. 13 травня суд дав дозвіл на арешт заступника Кернеса Тетяни Овіннікової з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

Генпрокурор України Юрій Луценко повідомляв, що арешт проведений в рамках справи про розкрадання 650 Га землі керівниками Харківської міської ради.

Нагадаємо,що 23 березня заступнці міського голови Харкова Тетяні Овінніковій було повідомлено про підозру.

Згодом, Апеляційний суд Києва погодив клопотання про арешт заступниці міського голови Харкова Тетяни Овіннікової.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2017 17:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.