Заступницю голови НБУ Рожкову допитали у справі зловживання чиновників Нацбанку

Підозрюваних у справі поки немає

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) допитало заступника голови Національного банку Катерину Рожкову у справі про зловживання чиновників Нацбанку (НБУ).

"Допитана як свідок у даний момент", - розповів директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За його словами, підозрюваних у справі поки немає, а юридична оцінка дій співробітників НБУ буде дана за результатами розслідування.

Нагадаємо, екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева 10 травня 2017 року подала прохання про відставку. Потому пішла у тривалу відпустку.

На початку серпня Печерський районний суд міста Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України відновити слідство проти екс-голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої.

У червні Нацагентство з питань запобігання корупції вирішило провести повну перевірку майнових декларацій за 2015 й 2016 роки Валерії Гонтаревої.

До призначення нового очільника НБУ – регулятором керує перший заступник голови Яків Смолій.

Нового очільника Нацбанку Президент України Петро Порошенко пообіцяв представити вже до кінця цього місяця.