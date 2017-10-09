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Заступницю голови НБУ Рожкову допитали у справі зловживання чиновників Нацбанку

Підозрюваних у справі поки немає
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) допитало заступника голови Національного банку Катерину Рожкову у справі про зловживання чиновників Нацбанку (НБУ).
Заступницю голови НБУ Рожкову допитали у справі зловживання чиновників Нацбанку Валерія Гонтарєва і Катерина Рожкова. Фото: прес-служба НБУ

"Допитана як свідок у даний момент", - розповів директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

За його словами, підозрюваних у справі поки немає, а юридична оцінка дій співробітників НБУ буде дана за результатами розслідування.

Нагадаємо, екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева 10 травня 2017 року подала прохання про відставку. Потому пішла у тривалу відпустку.

На початку серпня Печерський районний суд міста Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України відновити слідство проти екс-голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої.

У червні Нацагентство з питань запобігання корупції вирішило провести повну перевірку майнових декларацій за 2015 й 2016 роки Валерії Гонтаревої.

До призначення нового очільника НБУ – регулятором керує перший заступник голови Яків Смолій.

Нового очільника Нацбанку Президент України Петро Порошенко пообіцяв представити вже до кінця цього місяця.

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10 09 2017 11:37
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