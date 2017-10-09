Заступницю голови НБУ Рожкову допитали у справі зловживання чиновників Нацбанку
"Допитана як свідок у даний момент", - розповів директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".
За його словами, підозрюваних у справі поки немає, а юридична оцінка дій співробітників НБУ буде дана за результатами розслідування.
Нагадаємо, екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева 10 травня 2017 року подала прохання про відставку. Потому пішла у тривалу відпустку.
На початку серпня Печерський районний суд міста Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України відновити слідство проти екс-голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої.
У червні Нацагентство з питань запобігання корупції вирішило провести повну перевірку майнових декларацій за 2015 й 2016 роки Валерії Гонтаревої.
До призначення нового очільника НБУ – регулятором керує перший заступник голови Яків Смолій.
Нового очільника Нацбанку Президент України Петро Порошенко пообіцяв представити вже до кінця цього місяця.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат