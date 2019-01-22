Заступницю голови райадміністрації посадили на 5 років через хабар
Посадовець вимагала від приватного підприємця хабар у сумі 40 тисяч гривень за підготовку документів та позитивне вирішення питання щодо надання в оренду нежитлового приміщення, розташованого у місті Кам’янське, для здійснення комерційної діяльності, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.
"Під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 20 тис гривень зловмисницю було викрито правоохоронними органами", - повідомили в прокуратурі.
Суд визнав жінку винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) і призначив обвинуваченій покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
Також чиновниці заборонено обіймати посади, пов’язані з використанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки, з конфіскацією всього особисто належного майна.
Крім того, обвинувачену позбавлено 8 рангу посадової особи місцевого самоврядування.
Нагадаємо, що протягом тижня в Україні 17 осіб затримано за хабарництво.
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