Заступницю Кернеса, якій ГПУ оголосила підозру, перевели на посаду радника

Заступника Харківського міського голови з питань містобудування, архітектури і земельних відносин Тетяну Овіннікову з 1 червня переведено на посаду радника харківського мера.

Відповідну інформацію підтвердив директор департаменту у справах інформації і зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, повідомляє "Укрінформ".

Як відомо, 24 березня заступникові мера Харкова Тетяні Овінніковій повідомлено про підозру у вчиненні у складі організованої групи кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 і ч.2 ст.364 КК України, тобто пособництві в незаконному заволодінні шахрайським шляхом земельними ділянками на території Харкова в інтересах третіх осіб.

13 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про отриманий у суді дозвіл на арешт віце-мера Харкова Тетяни Овіннікової, обвинуваченої у земельних махінаціях. Суд у Києві обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою в сумі 30 млн грн. Протягом п'яти днів за Овіннікову внесли заставу. За словами адвоката Юлії Плетнєвої, захист має намір добитися виправдувального вироку в суді, оскільки "інкриміновані Овінніковій дії не входили в її посадові обов'язки, а всі рішення по землі приймаються голосуванням депутатів на сесіях".

Нагадаємо, що посадових осіб КП "Харківський дата центр" підозрюють у зловживанні службовим становищем під час придбання програмного забезпечення у ТОВ "Фінмарт", що могло призвести до завищення ціни на 23 млн грн.