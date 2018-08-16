"Засудить Януковича і Бог, і люди" – ГПУ оприлюднила свою позицію по дебатах

У своїй доповіді прокурори не скупилися на епітети та метафори

Речник генпрокурора Лариса Сарган виклала у соцмережу текст виступу прокурорів у справі про державну зраду Віктора Януковича, озвучений під час дебатів 16 серпня.

Присутні у залі не змогли чітко почути виступ прокурорів, оскільки їх постійно перебивали і перекрикували захисники екс-президента.

"Усіма силами адвокати намагалися заглушити виступ прокурорів у дебатах. Виставляю ПОВНИЙ ТЕКСТ тут", - написала Сарган у Facebook.

У своїй доповіді прокурори не скупилися на епітети та метафори.

"Бог кожному дає свій шанс. Зробити світ навколо себе кращим, людей поряд – щасливішими. Такий шанс отримав і він – зробити Україну сильною та процвітаючою, а 45 мільйонів громадян – успішними", - почала свій виступ сторона обвинувачення.

Прокурори заявляли, що Януковичу повірили люди різних професій і регіонів, а він зрадив.

"Гарант Конституції Янукович Віктор Федорович зрадив свій народ. …Як останній боягуз він покинув країну напризволяще, втік в обійми агресора, який уже стиснув Крим воєнним кільцем", - виголошували прокурори.

Вони додали, що "не маючи і краплі каяття, на догоду ворогові", Янукович зробив все від нього залежне для захоплення території України агресором.

"Скалічені долі, розлучені родини, залишені оселі – ось така гірка ціна зради однієї людини, у якої був шанс… Історія розставить усі крапки над "і" про роль зрадника держави Януковича. Засудить Януковича і Бог, і люди", - йдеться у промові обвинувачення.