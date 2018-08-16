"Засудить Януковича і Бог, і люди" – ГПУ оприлюднила свою позицію по дебатах
Присутні у залі не змогли чітко почути виступ прокурорів, оскільки їх постійно перебивали і перекрикували захисники екс-президента.
"Усіма силами адвокати намагалися заглушити виступ прокурорів у дебатах. Виставляю ПОВНИЙ ТЕКСТ тут", - написала Сарган у Facebook.
У своїй доповіді прокурори не скупилися на епітети та метафори.
"Бог кожному дає свій шанс. Зробити світ навколо себе кращим, людей поряд – щасливішими. Такий шанс отримав і він – зробити Україну сильною та процвітаючою, а 45 мільйонів громадян – успішними", - почала свій виступ сторона обвинувачення.
Прокурори заявляли, що Януковичу повірили люди різних професій і регіонів, а він зрадив.
"Гарант Конституції Янукович Віктор Федорович зрадив свій народ. …Як останній боягуз він покинув країну напризволяще, втік в обійми агресора, який уже стиснув Крим воєнним кільцем", - виголошували прокурори.
Вони додали, що "не маючи і краплі каяття, на догоду ворогові", Янукович зробив все від нього залежне для захоплення території України агресором.
"Скалічені долі, розлучені родини, залишені оселі – ось така гірка ціна зради однієї людини, у якої був шанс… Історія розставить усі крапки над "і" про роль зрадника держави Януковича. Засудить Януковича і Бог, і люди", - йдеться у промові обвинувачення.
Після цього прокурори навели факти державної зради екс-президента.
"Враховуючи викладене та приймаючи до уваги беззаперечність, достатність, належність і допустимість доказів обвинувачення, ПРОШУ: Януковича Віктора Федоровича, 9 липня 1950 року народження, визнати винуватим у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та призначити йому покарання: - за ч. 1 ст. 111 КК України – у вигляді 15 років позбавлення волі; - за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України – у вигляді 13 років позбавлення волі; - за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України – у вигляді 12 років позбавлення волі", - йдеться у промові обвинувачення.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, прокурори просили остаточно призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
Також обвинувачення просить стягнути з Януковича близько 100 тисяч гривень процесуальних витрат.
Нагадаємо, що 19 квітня Оболонський районний суд Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича оголосив про перехід до стадії судових дебатів.
Додамо, колишній президент Віктор Янукович подав у Печерський районний суд Києва позов до Генерального прокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО NASA запустило зонд Parker Solar Probe, що вивчатиме Сонце з рекордно близької відстані
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими