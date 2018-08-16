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"Засудить Януковича і Бог, і люди" – ГПУ оприлюднила свою позицію по дебатах

У своїй доповіді прокурори не скупилися на епітети та метафори
Речник генпрокурора Лариса Сарган виклала у соцмережу текст виступу прокурорів у справі про державну зраду Віктора Януковича, озвучений під час дебатів 16 серпня.
"Засудить Януковича і Бог, і люди" – ГПУ оприлюднила свою позицію по дебатах Фото: tass.ru

Присутні у залі не змогли чітко почути виступ прокурорів, оскільки їх постійно перебивали і перекрикували захисники екс-президента.

"Усіма силами адвокати намагалися заглушити виступ прокурорів у дебатах. Виставляю ПОВНИЙ ТЕКСТ тут", - написала Сарган у Facebook.

У своїй доповіді прокурори не скупилися на епітети та метафори.

"Бог кожному дає свій шанс. Зробити світ навколо себе кращим, людей поряд – щасливішими. Такий шанс отримав і він – зробити Україну сильною та процвітаючою, а 45 мільйонів громадян – успішними", - почала свій виступ сторона обвинувачення.

Прокурори заявляли, що Януковичу повірили люди різних професій і регіонів, а він зрадив.

"Гарант Конституції Янукович Віктор Федорович зрадив свій народ. …Як останній боягуз він покинув країну напризволяще, втік в обійми агресора, який уже стиснув Крим воєнним кільцем", - виголошували прокурори.

Вони додали, що "не маючи і краплі каяття, на догоду ворогові", Янукович зробив все від нього залежне для захоплення території України агресором.

"Скалічені долі, розлучені родини, залишені оселі – ось така гірка ціна зради однієї людини, у якої був шанс… Історія розставить усі крапки над "і" про роль зрадника держави Януковича. Засудить Януковича і Бог, і люди", - йдеться у промові обвинувачення.

Після цього прокурори навели факти державної зради екс-президента.

"Враховуючи викладене та приймаючи до уваги беззаперечність, достатність, належність і допустимість доказів обвинувачення, ПРОШУ: Януковича Віктора Федоровича, 9 липня 1950 року народження, визнати винуватим у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та призначити йому покарання: - за ч. 1 ст. 111 КК України – у вигляді 15 років позбавлення волі; - за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України – у вигляді 13 років позбавлення волі; - за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України – у вигляді 12 років позбавлення волі", - йдеться у промові обвинувачення.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, прокурори просили остаточно призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. 

Також обвинувачення просить стягнути з Януковича близько 100 тисяч гривень процесуальних витрат.

Нагадаємо, що 19 квітня Оболонський районний суд Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича оголосив про перехід до стадії судових дебатів.

Додамо, колишній президент Віктор Янукович подав у Печерський районний суд Києва позов до Генерального прокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

 

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16 08 2018 14:39
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