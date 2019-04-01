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Засудженого в справі "українських диверсантів" Захтея перевели в карцер, – дружина

Точної інформації про причини його переведення в карцер і наскільки довго він там буде перебувати поки немає
Засудженого в справі "українських диверсантів" Андрія Захтея відправили в карцер Сімферопольської колонії №1 на анексованому РФ півострові.
Засудженого в справі "українських диверсантів" Захтея перевели в карцер, – дружина Фото: investigator.org.ua

"У карцер Андрія помістили, імовірно, вчора в першій половині дня. Точної інформації про причини його переведення в карцер і наскільки довго він там буде перебувати – у мене поки немає. Про те, що у нього були останнім часом якісь дисциплінарні стягнення або порушення, Андрій мені теж не повідомляв. Але мені відомо, що кілька тижнів тому йому погрожували: мовляв, вирушиш у карцер, як мінімум на 15 днів. З чим були пов'язані ці загрози, мені теж не відомо", – розповіла його дружина Оксана Захтей, пишуть "Крим.Реалії".

Нагадаємо, Захтея затримали в ніч на 7 серпня 2016 року разом з іншими "диверсантами", які, за заявою ФСБ РФ, "готували теракти у Криму". Затриманих утримували в московському СІЗО Лефортово, згодом повернули до анексованого Криму. 

Проти Захтея  порушили кримінальну справу за статтею 324 КК Росії за звинуваченням у незаконному отриманні російського паспорта. Таким чином, його російські документи визнані недійсними і він залишається громадянином України.

Захтей заявляв про тортури з боку співробітників ФСБ. Він стверджував, що його били. Також про тортури повідомляв і інший фігурант цієї справи Євген Панов.

11 липня Андрій Захтей визнав свою провину і уклав досудову угоду зі слідством. Він також відмовився від послуг адвоката.

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04 01 2019 21:59
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