CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФігурант "справи кримських диверсантів" Редван Сулейманов, якого засудили за нібито підготовку диверсії на півострові, вийшов на свободу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Засуджений у справі про "кримських диверсантів" Редван Сулейманов вийшов на свободу
Сулейманов відбував покарання в колонії загального режиму на території Кіровської області Росії
Ридван Сулейманов Фото: ФСБ
"Сулейманов відбував покарання в колонії загального режиму на території Кіровської області Росії, і найближчим часом має намір повернутися до Криму", - повідомляє "Крим.Реалії".
Як повідомлялося, 10 серпня 2017 року підконтрольний Кремлю Залізничний районний "суд" Сімферополя засудив Сулейманова до 1 року і 8 місяців колонії, а також до стягнення з нього 3,4 мільйона рублів.
Редвана Сулейманова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Сімферополя. Його звинувачують в шпигунстві на Україну і підготовці диверсії в Сімферополі.
Нагадаємо, Верховній Раді України пропонують визначити статус та соціальні гарантії щодо заручників та засуджених на окупованих територіях України та в Росії.
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03 04 2018 21:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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