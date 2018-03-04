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Засуджений у справі про "кримських диверсантів" Редван Сулейманов вийшов на свободу

Сулейманов відбував покарання в колонії загального режиму на території Кіровської області Росії
Фігурант "справи кримських диверсантів" Редван Сулейманов, якого засудили за нібито підготовку диверсії на півострові, вийшов на свободу.
Засуджений у справі про "кримських диверсантів" Редван Сулейманов вийшов на свободу Ридван Сулейманов Фото: ФСБ

"Сулейманов відбував покарання в колонії загального режиму на території Кіровської області Росії, і найближчим часом має намір повернутися до Криму", - повідомляє "Крим.Реалії".

Як повідомлялося, 10 серпня 2017 року підконтрольний Кремлю Залізничний районний "суд" Сімферополя засудив Сулейманова до 1 року і 8 місяців колонії, а також до стягнення з нього 3,4 мільйона рублів.

Редвана Сулейманова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Сімферополя. Його звинувачують в шпигунстві на Україну і підготовці диверсії в Сімферополі.

Нагадаємо, Верховній Раді України пропонують визначити статус та соціальні гарантії щодо заручників та засуджених на окупованих територіях України та в Росії.

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03 04 2018 21:55
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