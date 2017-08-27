Засуджений в РФ українець Зейтуллаєв оголосив голодування і звернувся до ООН
Про це повідомляє постійне представництво України в ООН.
"Я, Зейтуллаєв Р. Б., громадянин України, кримський татарин вчергове оголошую безстрокове голодування, відмовляюсь вживати їжу, перебуваючи в СІЗО №1 м. Ростова", – написав Зейтуллаєв у листі.
Також він просить ООН всебічно тиснути на уряд Росії "до повного звільнення всіх незаконно утримуваних у в’язницях громадян України і дотримання прав і свобод кримськотатарського народу".
Фото: twitter.com/UKRinUN
Нагадаємо, 26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив кримського татарина Руслана Зейтуллаєва, обвинуваченого в організації в окупованому РФ Криму осередку ісламської організації Хізб ут-Тахрір, до 12 років колонії суворого режиму.
Раніше, 7 вересня 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс обвинувальний вирок чотирьом кримським татарам, яких РФ звинувачувала у зв'язках з організацією Хізб ут-Тахрір. Мова йде про Руслана Зейтуллаєва, Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваітова і Нурі Прімова. Самі ж підсудні свою вину у нібито причетності до терористичної діяльності не визнали.
Варто зазначити, що заборонена в Росії Хізб ут-Тахрір виступає за об'єднання мусульманських країн в халіфат, відкидаючи при цьому терористичні методи.
У квітні 2017-го кримчанин Руслан Зейтуллаєв оголосив безстрокове голодування.
У травні припинив голодування через бажання дотримуватись посту в священний для мусульман місяць Рамадан.
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