Засуджений в РФ українець Зейтуллаєв оголосив голодування і звернувся до ООН

Засуджений в Росії громадянин України Руслан Зейтуллаєв оголосив голодування і закликав Організацію Об’єднаних Націй продовжувати тиск на РФ з метою звільнення українських політв’язнів.

Про це повідомляє постійне представництво України в ООН.

"Я, Зейтуллаєв Р. Б., громадянин України, кримський татарин вчергове оголошую безстрокове голодування, відмовляюсь вживати їжу, перебуваючи в СІЗО №1 м. Ростова", – написав Зейтуллаєв у листі.

Також він просить ООН всебічно тиснути на уряд Росії "до повного звільнення всіх незаконно утримуваних у в’язницях громадян України і дотримання прав і свобод кримськотатарського народу".



Фото: twitter.com/UKRinUN

Нагадаємо, 26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив кримського татарина Руслана Зейтуллаєва, обвинуваченого в організації в окупованому РФ Криму осередку ісламської організації Хізб ут-Тахрір, до 12 років колонії суворого режиму.

Раніше, 7 вересня 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс обвинувальний вирок чотирьом кримським татарам, яких РФ звинувачувала у зв'язках з організацією Хізб ут-Тахрір. Мова йде про Руслана Зейтуллаєва, Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваітова і Нурі Прімова. Самі ж підсудні свою вину у нібито причетності до терористичної діяльності не визнали.

Варто зазначити, що заборонена в Росії Хізб ут-Тахрір виступає за об'єднання мусульманських країн в халіфат, відкидаючи при цьому терористичні методи.

У квітні 2017-го кримчанин Руслан Зейтуллаєв оголосив безстрокове голодування.

У травні припинив голодування через бажання дотримуватись посту в священний для мусульман місяць Рамадан.