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Засуджений в РФ українець Зейтуллаєв оголосив голодування і звернувся до ООН

Кримський татарин вчергове оголосив безстрокове голодування
Засуджений в Росії громадянин України Руслан Зейтуллаєв оголосив голодування і закликав Організацію Об’єднаних Націй продовжувати тиск на РФ з метою звільнення українських політв’язнів.
Засуджений в РФ українець Зейтуллаєв оголосив голодування і звернувся до ООН Фото: Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону

Про це повідомляє постійне представництво України в ООН.

"Я, Зейтуллаєв Р. Б., громадянин України, кримський татарин вчергове оголошую безстрокове голодування, відмовляюсь вживати їжу, перебуваючи в СІЗО №1 м. Ростова", – написав Зейтуллаєв у листі.

Також він просить ООН всебічно тиснути на уряд Росії "до повного звільнення всіх незаконно утримуваних у в’язницях громадян України і дотримання прав і свобод кримськотатарського народу".


Фото: twitter.com/UKRinUN

Нагадаємо, 26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив кримського татарина Руслана Зейтуллаєва, обвинуваченого в організації в окупованому РФ Криму осередку ісламської організації Хізб ут-Тахрір, до 12 років колонії суворого режиму.

Раніше, 7 вересня 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс обвинувальний вирок чотирьом кримським татарам, яких РФ звинувачувала у зв'язках з організацією Хізб ут-Тахрір. Мова йде про Руслана Зейтуллаєва, Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваітова і Нурі Прімова. Самі ж підсудні свою вину у нібито причетності до терористичної діяльності не визнали.

Варто зазначити, що заборонена в Росії Хізб ут-Тахрір виступає за об'єднання мусульманських країн в халіфат, відкидаючи при цьому терористичні методи.

У квітні 2017-го кримчанин Руслан Зейтуллаєв оголосив безстрокове голодування.

У травні припинив голодування через бажання дотримуватись посту в священний для мусульман місяць Рамадан.

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27 08 2017 22:20
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