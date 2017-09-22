Засуджений за сепаратизм бойовик розповів, як Штепа відмовляла мешканців Слов'янська вступати в ДНР

На засіданні суду в Харкові бойовик терористичної організації "ДНР" зі Слов'янська Валерій Гончаров свідчив на користь екс-мера Слов'янська Донецької області Нелі Штепи.

Як повідомляє Четверта влада, Гончаров під час окупації Слов'янська був на стороні терористів, проте після звільнення міста в 2014 році здався владі і отримав п'ять років умовного терміну за сепаратизм.

Під час засідання суду бойовик як свідок виступив на захист екс-мера Слов'янська. За його словами, Неля Штепа хотіла привести в місто Національну гвардію України і відмовляла місцевих мешканців вступати в "ДНР".

"Якось в розмові мені розповіли, що коли все це починалося, було дуже багато бажаючих стояти на блокпостах. Але приїжджала Неля Штепа і говорила, щоб люди розходилися. Говорила, що це не наша війна. Тому місцеві розходилися, і залишалися тільки приїжджі", - розповів Гончаров.

Нагадаємо, напередодні Ленінський районний суд Харкова змінив запобіжний захід для екс-мера Слов'янська Нелі Штепи з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.

14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.

У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.

У травні минулого року депутати Слов'янської міськради проголосували за звільнення Штепи.