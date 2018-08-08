Засуха може залишити бельгійців на Різдво без ялинок

розсадники в Арденнах, де вирощуються 85% бельгійських різдвяних ялинок, зазнали значних втрат через засуху і спеку.

Лісівник із багатолітнім досвідом Джонатан Ріго розповів телеканалу RTBF, що до 30% дерев у деяких розсадниках загинули. Крім того, є значні втрати насіння, повідомляє Politico.

Ріго повідомив, що ще три-чотири тижні засухи принесуть розсадникам від 10% до 15% втрат запасів – або через те, що вони загинуть, або будуть візуально непридатними.

Президент Арденнського союзу розсадників оцінив ситуацію з ялинками як "суттєву", але "ще не катастрофічну".

Метеорологічна служба Бельгії класифікувала нинішню погодну ситуацію як "надзвичайно суху" в більшій частині країни. Рівень опадів наближається до рекордного в 1976 році, коли було зафіксовано найсухіший 90-денний період.

Нагадаємо, аномальна спека в Європі наблизилася до загальноєвропейського рекорду - цього тижня в Португалії позначка термометра сягнула 47,7 градуса. Найвищу температуру, 48 градусів за Цельсієм, фіксували в Афінах у липні 1977 року.