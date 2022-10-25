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Затонулий військовий корабель XVII століття знайшли шведські морські археологи

У нас затріпотіло серце, коли ми побачили, наскільки уламки були схожі на Vasa
Шведські морські археологи знайшли корабель-близнюк військового корабля XVII століття Vasa, який затонув під час свого першого рейсу.
Затонулий військовий корабель XVII століття знайшли шведські морські археологи Фото: Vrak logotype
Про це повідомив Шведський музей затонулих кораблів.
 
Знайдене судно Applet спустили на воду у 1629 році. Його збудував той же кораблебудівник, що і знаменитий 69-метровий Vasa, на борту якого було 64 гармати, коли він затонув недалеко від столиці Швеції Стокгольму.
 
"У нас затріпотіло серце, коли ми побачили, наскільки уламки були схожі на Vasa", – сказав Джим Ганссон, морський археолог з музею.
 
Ганссон зазначив, що конструкція та розміри здаються "дуже знайомими". А це вселяє надію, що то може бути один із сестринських кораблів Vasa.
 
Уламки корабля виявили ще у грудні 2021 року, навесні 2022-го провели ретельніше обстеження, в ході якого і виявили деталі, які раніше були помічені тільки на Vasa. У музеї заявили, що технічні деталі, а також вимірювання та зразки дерева підтвердили, що це справді Applet.
 
Судно Vasa назвали на честь одного із шведських королів, воно мало слугувати символом військової могутності Швеції у той період, але перекинулось у 1628 році, пропливши трохи більше, ніж тисячу метрів. Про корабель забули, після того, як більшість його цінних бронзових гармат врятували у XVII столітті. Наприкінці 1950-х років судно знову знайшли у безпосередній близькості від гавані Стокгольму, корабель підняли з води із майже повністю вцілілим корпусом. У того ж кораблебудівника замовили ще три кораблі: Applet, Kronan і Scepter – і на відміну від свого попередника вони служили у шведському флоті та брали участь у морських битвах. Вважається, що кораблі були затоплені навмисно після того, як були виведені з експлуатації, і слугували підводними шипами для захоплення ворожих суден.
 
Нагадаємо, що на Заході Туреччини, у провінції Баликесір, археологи знайшли водопровідну мережу, якій 2,5 тисячі років.
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25 10 2022 11:21
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