Затоплення сепаратистами "ДНР" радіоактивної шахти "Юнком" кваліфікували як екоцид

Прокуратура Донецької області кваліфікувала затоплення радіоактивної шахти "Юний комунар" на території, підконтрольній "ДНР", згідно зі ст. 441 Кримінального кодексу (екоцид).

Досудове розслідування здійснюють управління СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом прокуратури.

"Установлено, що у квітні цього року представники псевдореспубліки "ДНР" ухвалили рішення й анонсували припинення відкачування води з єнакіївської шахти "Юнком", яка розташована на тимчасово окупованій території в селищі Бунге (колишній Юнокомунарськ). Окупаційна адміністрація Російської Федерації розуміє, що такі дії можуть спричинити екологічну катастрофу, яка полягатиме в радіоактивному, хімічному забрудненні ґрунтових і поверхневих вод місцевості і, як наслідок, забрудненні екосистеми Азовського моря", - йдеться у повідомленні прокурора області Євгена Бондаренка у Facebook.

Таким чином, зазначив Бондаренко, в діях так званої "ДНР" є ознаки вчинення злочину, передбаченого ст. 441 КК. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на початку 2018 року керівництво угруповання "ДНР" заявило про намір вже до кінця квітня прибрати всі насоси, що відкачують воду з шахти, і повністю затопити її.

Глава Міністерства екології та природних ресурсів Остап Семерак 18 квітня, виступаючи на Комітеті парламентської асоціації Україна-ЄС у Страсбурзі закликав міжнародну спільноту втрутитися в ситуацію. Семерак заявляє, що затоплення шахти "Юнком" може призвести до непередбачених наслідків для екології не тільки України, але й інших країн Чорноморського басейну.