Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Затоплення сепаратистами "ДНР" радіоактивної шахти "Юнком" кваліфікували як екоцид

Прокуратура вбачає в діях "ДНР" ознаки злочину, передбаченого ст. 441 КК
Прокуратура Донецької області кваліфікувала затоплення радіоактивної шахти "Юний комунар" на території, підконтрольній "ДНР", згідно зі ст. 441 Кримінального кодексу (екоцид).
Затоплення сепаратистами "ДНР" радіоактивної шахти "Юнком" кваліфікували як екоцид Фото: ua.interfax.com.ua

Досудове розслідування здійснюють управління СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом прокуратури.

"Установлено, що у квітні цього року представники псевдореспубліки "ДНР" ухвалили рішення й анонсували припинення відкачування води з єнакіївської шахти "Юнком", яка розташована на тимчасово окупованій території в селищі Бунге (колишній Юнокомунарськ). Окупаційна адміністрація Російської Федерації розуміє, що такі дії можуть спричинити екологічну катастрофу, яка полягатиме в радіоактивному, хімічному забрудненні ґрунтових і поверхневих вод місцевості і, як наслідок, забрудненні екосистеми Азовського моря", - йдеться у повідомленні прокурора області Євгена Бондаренка у Facebook.

Таким чином, зазначив Бондаренко, в діях так званої "ДНР" є ознаки вчинення злочину, передбаченого ст. 441 КК. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на початку 2018 року керівництво угруповання "ДНР" заявило про намір вже до кінця квітня прибрати всі насоси, що відкачують воду з шахти, і повністю затопити її.

Глава Міністерства екології та природних ресурсів Остап Семерак 18 квітня, виступаючи на Комітеті парламентської асоціації Україна-ЄС у Страсбурзі закликав міжнародну спільноту втрутитися в ситуацію. Семерак заявляє, що затоплення шахти "Юнком" може призвести до непередбачених наслідків для екології не тільки України, але й інших країн Чорноморського басейну.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 05 2018 15:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.