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Затори, вогонь, пісок та перші салюти: Нідерланди вже готові святкувати, - відео

“Тисячі салютів запалають вже сьогодні. Щоб побачити дивовижне шоу до Нідерландів приїхали люди з усього світу"
На березі моря в Схевенінгені від самого ранку запускають феєрверки та підривають петарди.
Затори, вогонь, пісок та перші салюти: Нідерланди вже готові святкувати, - відео нідерланди

Удень закінчили зводити дві величезні вежі з піддонів. Опівночі вони запалають як факели і на березі моря в Схевенінгені почнеться шоу зі світлом, спецефектами та салютами, яке триватиме до самого ранку, розповіла одна з організаторів дійства, повідомляє "Укрінформ".

“Тисячі салютів запалають вже сьогодні. Щоб побачити дивовижне шоу до Нідерландів приїхали люди з усього світу. Ці вежі зводили з 26 грудня. Це вже традиційні змагання з сусідами, цього року наша вежа вища. Усе починається з феєрверків, а потім рівно опівночі ці дві вежі підпалять. Чиє полум’я буде більшим, той і переміг”, - каже пані Фера.

А поки поруч із ними розвели вогонь. На хмару диму одразу приїхала поліція, адже поруч розташовані житлові будинки.

Варто також зазначити, що усюди розмістили величезні сумки з піском на випадок пожежі. Їх можна побачити на набережній та на вулицях біля будинків. Також за порядком слідкує поліція, а у небі літає гелікоптер.

Довкола у черги місцеві мешканці та туристи шикуються за традиційним оселедцем з хлібом та картоплею.

А ще затори. Від самого ранку автівки ледь рухаються у напрямку Схевенінгена, кожен сподівається знайти найкраще місце щоб побачити Новорічне шоу біля моря.

Додамо, що муніципалітети дозволили жителям міст самостійно вирішувати питання щодо використання феєрверків.

За офіційними данними, щорічно близько 500 людей в Нідерландах потрапляють в лікарню через серйозні травми після запуску новорічних феєрверків.

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31 12 2018 23:54
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