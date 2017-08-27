CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБританська поліція затримала другого підозрюваного в нападі на поліцейських біля Букінгемського палацу в Лондоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Затримали другого підозрюваного в теракті біля Букінгемського палацу
Затриманого підозрюють у скоєнні, підготовці або підбурюванні до здійснення актів тероризму
Фото: twitter.com/1amrighturwrong
Про це повідомляє ВВС.
За підозрою в терористичних злочинах заарештований 30-річний чоловік в західній частині Лондона. Зараз там проводяться обшуки.
Видання відзначає, що затриманого підозрюють у скоєнні, підготовці або підбурюванні до здійснення актів тероризму.
Нагадаємо, 25 серпня чоловік, озброєний 1,2-метровим мечем, напав на поліцейських біля Букінгемського палацу в Лондоні.
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