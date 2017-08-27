Затримали другого підозрюваного в теракті біля Букінгемського палацу Затриманого підозрюють у скоєнні, підготовці або підбурюванні до здійснення актів тероризму

Британська поліція затримала другого підозрюваного в нападі на поліцейських біля Букінгемського палацу в Лондоні.

Фото: twitter.com/1amrighturwrong

Про це повідомляє ВВС. За підозрою в терористичних злочинах заарештований 30-річний чоловік в західній частині Лондона. Зараз там проводяться обшуки. Видання відзначає, що затриманого підозрюють у скоєнні, підготовці або підбурюванні до здійснення актів тероризму. Нагадаємо, 25 серпня чоловік, озброєний 1,2-метровим мечем, напав на поліцейських біля Букінгемського палацу в Лондоні.

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