Затримали ще двох підозрюваних у нападі на Гандзюк
"Сьогодні Національною поліцією України спільно зі Службою безпеки України було затримано двох осіб, які об`єктивно підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство співробітниці міського самоврядування К.Гандзюк, що сталося 31 липня у м.Херсон", - пише у Facebook речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.
За словами Шевченка, затримані "громадянин Г., який раніше був оголошений у розшук Нацполіцією як зафіксована на відео з камер спостереження особа, що купувала знаряддя злочину (сірчану кислоту)". З ним зараз "проводяться слідчі дії".
Щодо іншого затриманого, каже речник, то слідчі встановлюють його роль у вчиненні злочину.
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Шевченко додав, що раніше затриманий за підозрою у замаху на вбивство Гандзюк Микола Новіков зараз перебуває під вартою. Він подав апеляцію на цей запобіжний захід.
Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий облив співробітницю міськради і активістку Катерину Гандзюк рідиною, яка виявилася концентрованою сірчаною кислотою.
Поліція порушила справу про хуліганство, пізніше змінивши кваліфікацію на завдання тяжких тілесних ушкоджень з метою залякування, а в підсумку розглядає цей напад як замах на вбивство.
Генпрокуратура передала слідство до центрального апарату СБУ.
3 серпня поліція повідомила про затримання підозрюваного в замаху на Катерину Гандзюк.
Сам Новіков і його рідна сестра в суді дали свідчення, що їх не було в Херсоні в день нападу на Гандзюк: з 27 липня по 1 серпня включно вони відпочивали біля моря в селищі Більшовик. За словами сестри Новікова 31 липня її брат разом з чоловіком були в кафе "Оболонь", де пили пиво, повернулися до намету близько 14:00 і до вечора спали, а потім грали з дітьми.
Захисник Новікова заявляв що алібі його підзахисного можуть підтвердити 7-8 чоловік, проте поліція нікого з них не допитала.
Крім того адвокат заявив, що Новіков не знайомий з Гандзюк, а також має риси, відмінні від людини з фоторобота.
6 серпня Херсонський міський суд постановив узяти Новікова під варту до 1 жовтня включно.
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