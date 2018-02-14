Затримали заступника Труханова Павла Вугельмана

В аеропорту "Бориспіль" затримали заступника мера Одеси Павла Вугельмана.

Цю інформацію Українській правді підтвердили в НАБУ.

За інформацією УП, він прибув з Ізраїлю.

Журналіст Наталя Седлецька в свою чергу на своїй сторінці Facebook повідомила, що він прилетів з Тель-Авіва. За її інформацією, прикордонники затримали його для передачі співробітниками НАБУ, які мають вручити Вугельману підозру.

Раніше повідомили про затримання мера Одеси Геннадія Труханова.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян".

Зазначалося, що усі підозрювані перебувають за кордоном. Повідомлення про підозру їм надіслали за місцем проживання та за місцем роботи.