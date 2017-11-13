Затримана група з 6 кг вибухівки могла готувати теракт у Києві, - МВС
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.
За його словами, в затриманих громадян при собі не було ні документів, ні засобів в'язку. Він додав, що затримані поки що не зізнаються в підготовці теракту.
Геращенко зазначив, що слідчі підозрюють цю групу в підготовці терактів у столиці України.
У Нацполіції Києва повідомили, що всі патрульні наряди в столиці переведені у підвищену готовність. Також посилено патрулюють вокзали, станції метрополітену та місця масового перебування людей. До відпрацювань залучені також 200 військовослужбовців Нацгвардії та СБУ.
Нагадаємо, що у неділю, 12 листопада, біля столичного торгового центру виявили авто з шістьма кілограмами вибухівки.
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