Затримані екс-податківці сплатили 37 млн грн застави, - ГПУ

Колишні керівники регіональних управлінь Міністерства доходів і зборів, затримані у справі про "податкові майданчики", сплатили понад 37 млн грн застав.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні відносно злочинної організації В. Януковича з числа вищого керівництва Міністерства доходів та зборів часів Олександра Клименка наразі затримано 24 підозрювані особи, стосовно яких подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. З них судом задоволено 13 клопотань з можливістю внесення застави, відмовлено в задоволенні 11 клопотань з обранням запобіжних заходів, не пов’язаних з триманням під вартою, тобто застави та особистого зобов’язання. При цьому розмір застави визначено у сумі від 1 млн грн до 150 млн грн, інформує сайт ГПУ.

Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України подано апеляційні скарги на ухвали суду про відмову у задоволенні клопотань про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з яких на даний час 2 задоволено, та підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 9 апеляційних скарг на цей час перебувають на розгляді суду. Окрім того, апеляційним судом відмовлено у задоволенні скарг сторони захисту та залишено в силі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно 3-х підозрюваних, ще 2 скарги взагалі відкликані за ініціативи сторони захисту.

Разом з тим, стосовно 4-х підозрюваних, троє з яких раніше притягувались до кримінальної відповідальності за участь у злочинній організації Віктора Януковича та один є інвалідом, органом досудового розслідування подавались клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

З числа осіб, яким було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, а також осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді застави, її внесено 15-ма підозрюваними на загальну суму 37 млн 137 тис 912 грн.

Під вартою перебувають 9 підозрюваних.

Нагадаємо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків. Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд грн. 23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.