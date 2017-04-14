Затримані у Криму кримські татари отримали більше місяця адміністративного арешту

Одного засудили до штрафу

Сім осіб, які були затримані поліцією раніше в четвер у Бахчисараї в Криму, отримали за рішенням суду адміністративні покарання - від 10 тисяч рублів штрафу до 12 діб адмінарешту, повідомив адвокат Едем Семедляев.

Так, один кримський татарин повинен заплатити штраф, ще один отримав дві доби адмінарешту, двоє - по троє діб, ще стільки ж - по сім діб, один - 12 діб, йдеться у відеокоментарі захисника, - інформує "Інтерфакс-Україна".

Засідання в Бахчисарайському райсуді закінчилися пізно ввечері.

Між тим МВС Криму ввечері повідомило на своєму сайті, що в ході обшуків за місцем проживання двох жителів Бахчисараю, 1995 та 1983 років народження, вилучена комп'ютерна техніка, мобільні телефони, література екстремістської спрямованості".

Щодо першого складено адміністративний протокол за ст. 20.2.2 (організація масового одночасного перебування і (або) пересування громадян у громадських місцях, які спричинили порушення громадського порядку) і ст. 20.3 (пропаганда або публічне демонстрування атрибутики або символіки екстремістських організацій) КоАП РФ.

Щодо другого адмінпротоколи за ст. 20.3 і 20.29 КоАП РФ (виробництво і розповсюдження екстремістських матеріалів).

Як відомо, у четвер вранці в Бахчисараї працівники Федеральної служби безпеки Росії проводили обшуки у кримських татар.

Також раніше в окупованому Росією Криму, біля Верховного суду в Сімферополі, спецназівці Федеральної служби безпеки затримали кримського татарина Беляла Адилова.

Керівник прес-служби МВС по республіці Ольга Кондрашова назвала обшуки в Бахчисараї плановими заходами, спрямованими на виявлення та затримання осіб, причетних до діяльності забороненої в Росії організації".

"Один з правоохоронців був змушений зробити попереджувальний постріл в повітря для припинення протиправних дій групи громадян", - сказала Кондрашова.