Затримані у Рівному кілери причетні до підпалу "Четвертої влади", – поліція Видання підпалили ще 22 лютого

Поліція затримала у Рівному двох представників злочинної групи, яка в лютому спалила місцевий офіс інтернет-порталу "Четверта влада".

Фото: facebook.com/iurii.rivne

Злочинців вдалося затримати за допомогою інсценування вбивства рівненського бізнесмена. Їм замовили виконання цього злочину, повідомляє прес-служба поліції Рівненської області. "Інсценування вбивства дало змогу задокументувати злочинну діяльність цілої організованої групи. Вона діяла на території нашої області та впливала на певні процеси", - розповідають правоохоронці. За інформацією поліції, на рахунку організованої групи – підпал інформаційної агенції журналістських розслідувань "Четверта влада". Правоохоронці повідомили, що організував злочинну групу 46-річний житель обласного центру, кримінальний авторитет, який 13 липня втік з України. Нагадаємо, що 22 лютого невідома особа підпалила приміщення редакції рівненського інформаційного порталу "Четверта влада", що спеціалізується на розслідуваннях корупції в місцевих органах влади.

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