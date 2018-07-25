Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Затримані у Рівному кілери причетні до підпалу "Четвертої влади", – поліція

Видання підпалили ще 22 лютого
Поліція затримала у Рівному двох представників злочинної групи, яка в лютому спалила місцевий офіс інтернет-порталу "Четверта влада".
Затримані у Рівному кілери причетні до підпалу "Четвертої влади", – поліція Фото: facebook.com/iurii.rivne

Злочинців вдалося затримати за допомогою інсценування вбивства рівненського бізнесмена. Їм замовили виконання цього злочину, повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

"Інсценування вбивства дало змогу задокументувати злочинну діяльність цілої організованої групи. Вона діяла на території нашої області та впливала на певні процеси", - розповідають правоохоронці.

За інформацією поліції, на рахунку організованої групи – підпал інформаційної агенції журналістських розслідувань "Четверта влада".

Правоохоронці повідомили, що організував злочинну групу 46-річний житель обласного центру, кримінальний авторитет, який 13 липня втік з України.

Нагадаємо, що 22 лютого невідома особа підпалила приміщення редакції рівненського інформаційного порталу "Четверта влада", що спеціалізується на розслідуваннях корупції в місцевих органах влади.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 07 2018 17:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.