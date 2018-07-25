Затримані у Рівному кілери причетні до підпалу "Четвертої влади", – поліція
Злочинців вдалося затримати за допомогою інсценування вбивства рівненського бізнесмена. Їм замовили виконання цього злочину, повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.
"Інсценування вбивства дало змогу задокументувати злочинну діяльність цілої організованої групи. Вона діяла на території нашої області та впливала на певні процеси", - розповідають правоохоронці.
За інформацією поліції, на рахунку організованої групи – підпал інформаційної агенції журналістських розслідувань "Четверта влада".
Правоохоронці повідомили, що організував злочинну групу 46-річний житель обласного центру, кримінальний авторитет, який 13 липня втік з України.
Нагадаємо, що 22 лютого невідома особа підпалила приміщення редакції рівненського інформаційного порталу "Четверта влада", що спеціалізується на розслідуваннях корупції в місцевих органах влади.
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