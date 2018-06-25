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Затримані в окупованому Криму українські моряки відмовляються від їжі, - адвокат

До затриманих моряків не пускають адвокатів
Моряки українського судна "ЯМК-0041", затримані російськими окупантами біля берегів Криму, відмовилися від їжі.
Затримані в окупованому Криму українські моряки відмовляються від їжі, - адвокат Архів. Фото: ТАСС

До затриманих моряків не пускають адвокатів, на скарги в окупаційній адміністрації Криму не реагують.

"За словами матері одного з моряків, вони відмовляються приймати їжу і знаходяться у відчаї від невизначеності", - повідомив адвокат Едем Семедляєв.

Нагадаємо, суд в окупованому Криму продовжив арешт на місяць капітану затриманого біля півострова українського судна "ЯМК-0041" Віктору Новицькому.

Як повідомляв iPress.ua, українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаків) затримали в п'ятницю, 5 травня, в акваторії Чорного моря. Екіпаж - п'ятеро громадян України - доставили в анексований Крим.

Пстійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін заявив, що підконтрольна Кремлю влада анексованого Криму, затримавши українське риболовецьке судно, порушила норми міжнародного морського права.

Також речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян підтвердив, що українські моряки, яких затримали російські прикордонники, мали всі необхідні документи для вилову риби у 12-мильній морській зоні Чорного моря.

"З нашого боку, порушення вбачається тільки в виході за лінію державного кордону України. Це відповідальність капітана і команди. І відповідно це питання для розмови після того, як вони повернуться до України", - пояснив речник Держприкордонслужби.

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25 06 2018 08:38
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