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Затриманих із вибухівкою в авто чоловіків напередодні вигнали з мітингу під Радою

Депутат підозрює, що їх завданням було дискредитувати протест
Голова фракції "Самопоміч" у Верховній Раді Олег Березюк заявив, що двох людей, яких 12 листопада затримали з вибухівкою на парковці в Дарницькому районі Києва, перед цим вигнали з наметового табору біля парламенту.
Затриманих із вибухівкою в авто чоловіків напередодні вигнали з мітингу під Радою Фото: facebook.com/anton.gerashchenko

"Ви знаєте, що ці люди, у яких МВС вчора вилучило 6 кг вибухівки, були тиждень тому розпізнані і вигнані з табору протестуючих на вулиці Грушевського", - заявив Олег Березюк, повідомляє LB.ua.

Березюк припускає, що вони там перебували з метою провокацій.

"Напевно, у них була мета дискредитувати цей мирний протест, який вперше в новітній історії країни не вимагає повалення ладу, зняття президента чи парламенту", - додав депутат.

Нардеп Єгор Соболєв у фейсбуці підтвердив, що затримані раніше були серед учасників протесту.

"Група із Закарпаття, члени якої систематично порушували дисципліну. Учора ввечері, через добу після вигнання комендантом їх із табору, представники цієї групи були затримані поліцією з 6 кілограмами вибухівки", - написав він.

Нагадаємо, в неділю близько 17:00 на парковці ТЦ "Аркадія" (Дніпровська Набережна, 33) в Дарницькому районі столиці співробітники поліції виявили автомобіль з вибухівкою. У рюкзаку, який був у машині, виявилося п'ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг і 10 електродетонаторів.

Обидва затримані - жителі Мукачева.

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13 11 2017 15:35
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