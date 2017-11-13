Затриманих із вибухівкою в авто чоловіків напередодні вигнали з мітингу під Радою
"Ви знаєте, що ці люди, у яких МВС вчора вилучило 6 кг вибухівки, були тиждень тому розпізнані і вигнані з табору протестуючих на вулиці Грушевського", - заявив Олег Березюк, повідомляє LB.ua.
Березюк припускає, що вони там перебували з метою провокацій.
"Напевно, у них була мета дискредитувати цей мирний протест, який вперше в новітній історії країни не вимагає повалення ладу, зняття президента чи парламенту", - додав депутат.
Нардеп Єгор Соболєв у фейсбуці підтвердив, що затримані раніше були серед учасників протесту.
"Група із Закарпаття, члени якої систематично порушували дисципліну. Учора ввечері, через добу після вигнання комендантом їх із табору, представники цієї групи були затримані поліцією з 6 кілограмами вибухівки", - написав він.
Нагадаємо, в неділю близько 17:00 на парковці ТЦ "Аркадія" (Дніпровська Набережна, 33) в Дарницькому районі столиці співробітники поліції виявили автомобіль з вибухівкою. У рюкзаку, який був у машині, виявилося п'ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг і 10 електродетонаторів.
Обидва затримані - жителі Мукачева.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа