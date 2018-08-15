Затримання з гелікоптерами: всі "податківці Клименка" вийшли з-під варти

За понад рік після затримань загальна сума призначеної судом застави зменшилась у десятки разів

Усі затримані у так званій справі "податківців Клименка" вийшли з-під варти під заставу або через закінчення строку можливого арешту. t

"Станом на 30 липня, підозрювані під вартою не перебувають, внаслідок закінчення передбаченого законом строку тримання під вартою – дванадцять місяців та сплаченого встановленого судом розміру застави", – йдеться у матеріалі УП "Мільярди збитків, мільйонні застави і Bentley в лікарню. Як просувається справа "податківців Клименка".

Загалом слідство встановило 50 колишніх та чинних податківців, які нібито були задіяні в корупційній схемі глави Міндоходів та зборів Олександра Клименка.

З них 27 осіб наразі ознайомлюються з матеріалами слідства, завершеного в березні 2018 року.

За понад рік після затримань загальна сума призначеної судом застави зменшилась у десятки разів.

Спершу вона становила більше 472 мільйонів гривень. У відповіді на запит УП у серпні 2018 року прокуратура повідомила, що було сплачено 77 мільйонів, а згодом – зменшено заставу до 22 мільйонів.

Так само повернули і частину арештованого майна, загальна вартість якого становила більше 888 мільйонів гривень.

Ще 2 особам уже винесено обвинувальні вироки – вони пішли на угоду зі слідством. Провадження стосовно одного підозрюваного закрите через його смерть.

Підозри у справі оголошені ще 20 податківцям, але їх прокуратура так і не знайшла, вони оголошені в розшук.

Крім того, під час судового розгляду можуть виникнути проблеми через кількість підозрюваних. Про це говорив і головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Буде одна проблема. У нас немає в Україні жодної зали судових засідань, де може одночасно сісти 27 наявних на території України притягнутих податківців, інші – у розшуку, і їхніх адвокатів. Щоб знайти таке судове приміщення, треба внести зміни до відповідних законів", – зазначав Матіос.

У Генпрокуратурі не відповіли на питання УП про суд, у якому може відбутися розгляд.

Очільник військової прокуратури говорив також про обсяги матеріалів кримінальної справи, які наразі передані підозрюваним та їхнім захисникам.

"Там більше тисячі томів матеріалів, з якими вони повинні ознайомитись… Не можна змусити підозрюваного і захисника ознайомитись більше ніж з одним томом у день. Тепер порахуйте. І це не моя примха", – наголошував прокурор.

Нагадаємо, що головна військова прокуратура разом із Національною поліцією проводить 183 обшуки в приміщеннях, які належать екс-міністру з доходів і зборів Олександру Клименку.

Згодом в офісному центрі "Гулівер" заблокували майно Клименка на суму 12 млрд доларів.