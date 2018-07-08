Затримання журналістів не має ніякого відношення до питань свободи ЗМІ, - МЗС Білорусі

У відомстві стверджують, фігурантів розслідування підозрюють "в банальному неправомірному використанні доступу до платної інформації"

МЗС Білорусі прокоментувало затримання журналістів порталу TUT.BY і агентства БелаПАН.

За словами представника МЗС, справа відноситься до компетенції Слідчого комітету Республіки Білорусь, який розмістив відповідні докладні коментарі.

"Не варто шукати якесь інше підгрунтя або" підводні камені"- ситуація жодним чином не лежить в політичній площині і не має ніякого відношення до питань свободи ЗМІ або журналістської діяльності в Білорусі", - вважають в дипвідомстві.

У МЗС Білорусі додали, що фігурантів розслідування підозрюють "в банальному неправомірному використанні доступу до платної інформації".

"Це суто правове питання і крізь цю призму його потрібно розглядати", - резюмували в МЗС.

7 серпня, в офісах найбільшого в Білорусі новинного порталу TUT.BY і інформаційного агентства БелаПАН пройшли обшуки. В результаті правоохоронці порушили кримінальну справу за "несанкціонований доступ до інформації державного агентства БелТА".

За даними Радіо Свобода, правоохоронці затримали сімох журналістів, серед них головний редактор TUT.BY Марина Золотова, а також редактори видання Галина Уласік і Тетяна Коровенкова.