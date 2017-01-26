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Затримано четвертого учасника корупційної схеми в ДПЗКУ, - НАБУ (виправлено)

У НАБУ заявили, що затриманий - директор однієї з компаній-посередників, зареєстрованої в Гонконгу
Детективи НАБУ затримали четвертого учасника корупційної схеми, через яку ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація України" (ДПЗКУ) зазнала збитків у розмірі понад $60 млн (понад 1,6 млрд грн).
Затримано четвертого учасника корупційної схеми в ДПЗКУ, - НАБУ (виправлено) НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

"Щойно детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура - ред.) затримали четвертого учасника корупційної схеми, через яку ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація України" (ДПЗКУ) зазнало збитків на суму понад 300 млн грн", - йдеться в повідомленні на сторінці НАБУ у Facebook.

Згідно з повідомленням, затриманий - громадянин України, директор однієї з компаній-посередників, зареєстрованої в Гонконгу.

Додамо, що спочатку в НАБУ заявили, що затриманий четвертий учасник корупційної схеми, через яку зазнало збитки ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", проте пізніше повідомлення було виправлено.

Нагадаємо, 24 січня Національне антикорупційне бюро затримало колишнього начальника інформаційно-аналітичного управління ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ) і представника міжнародного зернотрейдера за підозрою в заподіянні збитку ДПЗКУ на суму понад $60 млн.

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26 01 2017 22:58
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