Затримано четвертого учасника корупційної схеми в ДПЗКУ, - НАБУ (виправлено)
"Щойно детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура - ред.) затримали четвертого учасника корупційної схеми, через яку ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація України" (ДПЗКУ) зазнало збитків на суму понад 300 млн грн", - йдеться в повідомленні на сторінці НАБУ у Facebook.
Згідно з повідомленням, затриманий - громадянин України, директор однієї з компаній-посередників, зареєстрованої в Гонконгу.
Додамо, що спочатку в НАБУ заявили, що затриманий четвертий учасник корупційної схеми, через яку зазнало збитки ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", проте пізніше повідомлення було виправлено.
Нагадаємо, 24 січня Національне антикорупційне бюро затримало колишнього начальника інформаційно-аналітичного управління ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ) і представника міжнародного зернотрейдера за підозрою в заподіянні збитку ДПЗКУ на суму понад $60 млн.
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