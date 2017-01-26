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Затримано четвертого учасника корупційної схеми в Об'єднаній гірничо-хімічній компанії, - НАБУ

У НАБУ заявили, що затриманий - директор однієї з компаній-посередників, зареєстрованої в Гонконгу
Національне антикорупційне бюро повідомило про затримання четвертого учасника корупційної схеми в Об'єднаній гірничо-хімічній компанії.
Затримано четвертого учасника корупційної схеми в Об Фото: slovoidilo.ua

"Щойно детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура - ред.) затримали четвертого учасника корупційної схеми, через яку ПАТ Об’єднана гірничо-хімічна компанія зазнало збитків на суму понад 300 млн грн", - сказано в повідомленні на сторінці НАБУ у Facebook.

Згідно з повідомленням, затримани - громадянин України, директор однієї з компаній-посередників, зареєстрованої в Гонконгу.

Нагадаємо, виконуючого обов'язки голови правління ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" затримано за підозрою у завданні збитків підприємству на понад 300 млн грн.

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26 01 2017 22:59
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