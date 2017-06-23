Поліція затримала групу загарбників у Києві та Бучі, яка силоміць виселяла власників квартир

Група невідомих осіб, під приводом працівників фінансової компанії, вдерлася до приватної квартири, звідки незаконно силоміць намагалися виселити власників.

На спецлінію лінію 102 надійшло повідомлення від 39-річного жителя Бучі про те, що до його квартири зайшла група людей у цивільному одязі та б’ють його рідню. Чоловік просив направити туди поліцію та швидку допомогу.

Як повідомляє інформагентство УНІАН, працівники Ірпінського відділу поліції оперативно відреагували на повідомлення.

Вже через декілька хвилин на місці події затримали рейдерів на підставі ст. 208 КПК України.

Встановлено, що 10 чоловік діяли заздалегідь за підготовленим планом, чітко розподіливши ролі між собою. Нападники навіть уклали договір про силову підтримку з однією з охоронних фірм. Діяли зухвало, цинічно, без будь-яких моральних принципів та без жодних законних підстав.

За допомогою спеціальних засобів зловмисники зламали двері, забігли до квартири, побили беззахисну жінку похилого віку та дитину. Виштовхнули жителів помешкання на сходи і повикидали їхні речі.

Також встановлено, що саме ця група осіб здійснила чотири аналогічні напади у Києві.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 162 (Порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва стався вибух у позашляховику. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.