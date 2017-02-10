Затримано причетних до вибуху на Грушевського на День Незалежності, - Аваков

За його словами, ця група була причетна до інциденту в Києві

Затримані мешканці Черкаської області, які планували підірвати угорський пам'ятник на кордоні з Україною, підозрюються у причетності до інших інцидентів, зокрема до вибуху на вулиці Грушевського на День Незалежності, 24 серпня.

"Доведено рядом незаперечних фактів участь цієї групи у 9 злочинах скоєних у 2016-2017 роках і спрямованих на розпалювання ксенофобії, релігійної нетерпимості і міжнародних конфліктів", – повідомив глава МВС Арсен Аваков.

За його словами, ця група була причетна до інциденту в Києві, де 24 серпня на День Незалежності "була кинута граната на вулиці Грушевського і були поранені рідні героя України Валерія Чибінєєва".

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про викриття злочинного угруповання, яке причетне до скоєння низки правопорушень, в тому числі антисемітського характеру.