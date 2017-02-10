ПОЛІТИКА НОВИНИЗатримані мешканці Черкаської області, які планували підірвати угорський пам'ятник на кордоні з Україною, підозрюються у причетності до інших інцидентів, зокрема до вибуху на вулиці Грушевського на День Незалежності, 24 серпня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Затримано причетних до вибуху на Грушевського на День Незалежності, - Аваков
За його словами, ця група була причетна до інциденту в Києві
Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua
"Доведено рядом незаперечних фактів участь цієї групи у 9 злочинах скоєних у 2016-2017 роках і спрямованих на розпалювання ксенофобії, релігійної нетерпимості і міжнародних конфліктів", – повідомив глава МВС Арсен Аваков.
За його словами, ця група була причетна до інциденту в Києві, де 24 серпня на День Незалежності "була кинута граната на вулиці Грушевського і були поранені рідні героя України Валерія Чибінєєва".
Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про викриття злочинного угруповання, яке причетне до скоєння низки правопорушень, в тому числі антисемітського характеру.
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02 10 2017 13:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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