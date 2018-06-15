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Затримано власника машини, через вибух у якій постраждали діти

Поліція вважає, що він встановив вибухівку у відповідь на крадіжку інструменту з авто
Власника автомобіля, в якому діти знайшли вибухівку, затримано, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Затримано власника машини, через вибух у якій постраждали діти Фото: npu.gov.ua

"У Києві вчора - діти лізуть у припаркований на вулиці старий остов автомобіля "Волга", відкривають бардачок - лунає вибух, навколо кров, чотирьох дітей 10-12 років поранено, одна дитина не опритомнює. Власник "Волги", найімовірніше, відреагував установкою вибухівки-пастки на попередню крадіжку інструменту з машини. За фактом вибуху втік. Зараз затриманий поліцією в Рівненській області", - написав Аваков у Facebook.

В офіційному повідомленні поліція виклала дещо іншу версію. Діти, які гралися у дворі будинку по вулиці Чорнобильській, 4/56, знайшли в салоні автомобіля коробку. Коли вони спробували її відкрити, пролунав вибух. На фото, які оприлюднила поліція, видно, що вибух стався біля машини.

Постраждали 5-річний хлопчик, 11-річна і дві 8-річні дівчинки. Хлопчик у комі.

Нагадаємо, внаслідок вибуху автомобіля у Святошинському районі Києва четверо дітей дістали поранення та госпіталізовані, двоє з них – у важкому стані.

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15 06 2018 09:41
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