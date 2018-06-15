Затримано власника машини, через вибух у якій постраждали діти
"У Києві вчора - діти лізуть у припаркований на вулиці старий остов автомобіля "Волга", відкривають бардачок - лунає вибух, навколо кров, чотирьох дітей 10-12 років поранено, одна дитина не опритомнює. Власник "Волги", найімовірніше, відреагував установкою вибухівки-пастки на попередню крадіжку інструменту з машини. За фактом вибуху втік. Зараз затриманий поліцією в Рівненській області", - написав Аваков у Facebook.
В офіційному повідомленні поліція виклала дещо іншу версію. Діти, які гралися у дворі будинку по вулиці Чорнобильській, 4/56, знайшли в салоні автомобіля коробку. Коли вони спробували її відкрити, пролунав вибух. На фото, які оприлюднила поліція, видно, що вибух стався біля машини.
Постраждали 5-річний хлопчик, 11-річна і дві 8-річні дівчинки. Хлопчик у комі.
Нагадаємо, внаслідок вибуху автомобіля у Святошинському районі Києва четверо дітей дістали поранення та госпіталізовані, двоє з них – у важкому стані.
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